Dämpfer zum Rückrundenstart

Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte ging es für den SSV Neumünster-Unterschöneberg zum VfL Großkötz. Hier gab es für den Herbstmeister gar nichts zu holen, mit einem klaren 0:3 setzte es eine hochverdiente zweite Saisonniederlage.

Die Mannschaft von Holger Nittka hatte sich für das Rückspiel offensichtlich Einiges vorgenommen. Bereits in der zweiten Minute kam Alexander Erdmann in abseitsverdächtiger Position an den Ball und schob eiskalt zur Führung ein. Die Gäste wirkten in Folge des frühen Gegentreffers sichtlich verunsichert und agierten hauptsächlich mit langen Bällen, was jedoch nichts einbrachte. Im Gegenteil: Immer wieder kam Großkötz zu Ballgewinnen über erste und zweite Bälle und schaltete schnell um. In der 25. Minute wurde das Spielgerät nach einer schönen Kombination vom linken Flügel in den Sechszehner geflankt. Samuel Dexle konnte, eigentlich keineswegs freistehend, von einem Blackout in der Neumünsterer Abwehr profitieren und drosch das Leder nach schöner Annahme in die Maschen. In der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit schaltete der Gastgeber etwas in den Verwaltungsmodus und die Gäste kamen besser ins Spiel. Wirkliche Gefahr konnte die sonst so starke Offensivabteilung jedoch nicht ausstrahlen. Lediglich bei zwei Standardsituationen musste der, über 90 Minuten souverän agierende, VfL-Keeper Justin Sandner aufpassen. Eine Flanke auf Fabian Schrodi fing er im letzten Moment ab. Der andere Freistoß klatschte an die Latte, aber auch hier war der Torwart zur Stelle und hätte einen Einschlag verhindern können.