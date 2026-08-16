Dämpfer zum Ligastart: FC Este wacht zu spät auf - TVM jubelt spät

– Foto: Rolf Schmietow

Der FC Este 2012 hatte im Bezirkspokal für Furore gesorgt, musste sich zum Ligastart aber doch mit einer Niederlage abfinden. Während der TV Meckelfeld mit einem späten Treffer am Ahornweg gewann, entzaubert Eversen/Sülze den starken Aufsteiger Dicle Celle. So lief der 2. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2.

Mit einem Doppelpack bescherte Lennox Ahmann dem TV Jahn Schneverdingen II den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel (43., 60.). Damit gelang es bislang nur dem TVJ und dem FC Jesteburg-Bendestorf zwei Begegnungen für sich zu entscheiden. Die Liga dürfte wieder sehr ausgeglichen sein.

Der FC Jesteburg-Bendestorf legte durch André Müller (26.), Niklas Behle (54.) und Anton von der Lieth (57.) schnell komfortabel vor. Anschließend drohte den Hausherren aber ein wenig die Luft auszugehen, als die Buchholzer mit dem Anschlusstor von Timon Schrader die Aufholjagd starteten (69.). Philipp Wilke musste sogar noch einen Strafstoß parieren (80.), bevor Maximilian Werner die Begegnung nochmal richtig scharf machte (82.). Letztlich rettete JesBe den knappen Vorsprung aber ins Ziel.

Meckelfeld suchte vergeblich die Lücken, war in der defensiven Absicherung aber sehr aufmerksam. Schließlich war es eine Joker-Kombination, die den Gästen den späten Auswärtssieg bescherte. Luca Schmans fand mit seiner Hereingabe den einlaufenden Rezzan Durak, der mit dem langen Bein das Leder über die Linie zum 1:0-Endstand beförderte (89.). TVM-Teammanager Heiko Brandenburg: „Es war lange ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem wir sicherlich mehr Ballbesitz hatten. Egestorf ist dafür bekannt, sehr kompakt zu stehen und dann schnell umzuschalten. Dadurch gab es zwar nicht viele Torchancen, aber trotzdem ein richtig gutes Bezirksliga-Spiel. Der Lucky-Punch hätte am Ende auf beiden Seiten fallen können und wir hätten auch den einen Punkt gerne mitgenommen. Wir sind stolz und zufrieden mit diesem Saisonstart.“

Westercelle gelang es, dem Spiel von Beginn an ihren Stempel aufzudrücken. Nach Hereingaben von Finn Johannesmann drückten Dominik Gärtner (5.) und Eric Schlumbohm (32.) die Kugel über die Linie. Nach dem Seitenwechsel holte der Favorit dann zur Entscheidung aus, als Jan Marwedel nach einem Ballgewinn seine freie Schussbahn nutzte, um den 3:0-Endstand zu markieren (63.). VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Munster kam stark ersatzgeschwächt zu uns, weswegen sich abgezeichnet hat, in welche Richtung das Spiel geht. Sie hatten in der ersten Halbzeit eine gute Chance, wo unser Torwart gut pariert. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass wir noch vor der Pause nachlegen. Das ist uns dann in der zweiten Halbzeit gelungen, wo wir dann vier 18-Jährige eingewechselt haben, die es gut gemacht haben. Uns hat dann aber doch der Zug gefehlt, das vierte oder fünfte Tor nachzulegen. Am Ende ist es ein lockeres und verdientes 3:0. Wir müssen aber weiterarbeiten, damit wir noch eine Schippe drauflegen können.“

Eversen überließ Celle den Ball und kam schnell zu einer der gewünschten Umschaltsituationen. Daraus resultierte ein Strafstoß, den Tino Riemann verwandelte (6.). Die Gäste antworteten jedoch schnell, weil Areen Al Zoubi aus kurzer Distanz abstaubte (9.). Celle dezimierte sich in der Folge selbst, weil Abdalla Muhe nach einem Foulspiel an sich vor den Augen des Unparteiischen nachtrat (16.). Nach dem Seitenwechsel brachte Constantin Lück den TuS mit einem Kopfball in Führung (49.), Claas Behrens erhöhte nach einem Eckball (53.). In der Schlussphase bewies Tobias Maaß die Übersicht und bediente Lukas Rabe, der zur Entscheidung vollstreckte (81.). TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Wir sind davon ausgegangen, dass Dicle das Heft in die Hand nehmen wird. Deswegen wollten wir kompakt verteidigen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch die Überzahl besser ausgespielt und sind geduldiger geblieben. Wir kamen gut aus der Kabine und machen direkt zwei Tore hintereinander. Der Gegner ist zwar immer weiter angerannt, ohne dabei aber zu nennenswerten Chancen zu kommen. Wir haben die Überzahl dann intelligent ausgenutzt und mit einer tollen Kombination für die Entscheidung gesorgt.“

Als Mika-Jaimi Gonzalez den MTV Soltau in Führung beförderte (60.), befanden sich die Gäste auf einem guten Weg, den zweiten Dreier in der laufenden Spielzeit einzufahren. Germania Walsrode blieb aber im Spiel und verdiente sich nach dem Ausgleich von Rafail Asbuchanow den ersten Zähler nach der Bezirksliga-Rückkehr (79.).

Kurz vor der Pause legte Konstantin Tomchik für die Elbmarsch vor (44.), doch Steffen Glade egalisierte nach Wiederanpfiff den Rückstand (59.). Als die Zeichen auf Punkteteilung standen, legte die Eintracht doch nochmal vor. Daniel Macknow sicherte den Deichkickern mit seinem Doppelpack einen späten Auswärtssieg (84., 86.).