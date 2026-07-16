Dämpfer in Polen: 1. FC Frankfurt unterliegt Słubice mit 1:2

– Foto: Jan Ahlschläger

Ein intensives Vorbereitungsspiel lieferte wichtige Erkenntnisse für das Trainerteam des 1. FC Frankfurt. Trotz einer knappen Niederlage im Nachbarland blickt der Verein nach vorne, denn schon am morgigen Freitag wartet der nächste Härtetest in Polen auf die Mannschaft.

Der schwere Stand auf polnischem Boden

Es war ein intensiver Abend für den 1. FC Frankfurt. Im polnischen Slubice trat die Mannschaft zu einem anspruchsvollen Testspiel gegen den MKS Polonia Słubice an. Am Ende stand eine knappe 1:2-Niederlage. Ein Ergebnis, das schmerzt, aber im Rahmen der Vorbereitung zu verkraften ist. Es war von Beginn an spürbar, dass die Abläufe noch nicht perfekt funktionierten. Das gezeigte Spiel war schlichtweg noch nicht das Gelbe vom Ei. Dennoch steckte viel Leidenschaft in dieser Partie, in der sich die Frankfurter teuer verkauften, auch wenn das letzte Quäntchen Glück und die nötige Präzision in den entscheidenden Momenten fehlten. Lerneffekte und der Hadern mit dem Unparteiischen

Trotz des negativen Ausgangs gab es zweifellos gute Ansätze im Spiel der Frankfurter zu sehen. Das Potenzial der Mannschaft blitzte immer wieder auf, doch stellte sich auch heraus, dass sich der eine oder andere Spieler auf dem Platz sicherlich noch etwas mehr zutrauen sollte. Mut und Selbstvertrauen sind in dieser Phase der Saisonvorbereitung die Schlüssel zum Erfolg. Hinzu kam an diesem Tag eine Leistung des Schiedsrichters, die man aufseiten der Gäste nur zähneknirschend hinnehmen konnte. Gewisse Entscheidungen sorgten für Unmut und emotionale Momente an der Seitenlinie. Erkenntnisse für die Zukunft und zufriedene Zuschauer Letztlich verbucht der 1. FC die Partie als eine äußerst wertvolle Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Das Trainerteam wird durch diese 90 Minuten wichtige Baustellen erkannt haben, an denen in den kommenden Trainingstagen intensiv gearbeitet werden muss. Genau für solche tiefen Einblicke und harten Erkenntnisse sind diese Vorbereitungsspiele schließlich da. Den 120 Zuschauern vor Ort hat das emotionale und umkämpfte Spiel auf jeden Fall gefallen. Sie sahen eine engagierte Frankfurter Mannschaft, die trotz der Niederlage erhobenen Hauptes die Heimreise antreten konnte.