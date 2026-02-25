Dämpfer in der Vorbereitung

– Foto: Sascha Drenth

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückserie traf der Erstkreisklassist TV Munderloh auf den klassenhöheren FC Huntlosen. In einer Begegnung, die über weite Strecken von einer hohen Intensität geprägt war, begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Während Munderloh bemüht war, spielerische Akzente zu setzen, präsentierte sich Huntlosen in der Chancenverwertung konsequenter und verbuchte über die gesamte Spielzeit das deutliche Plus an hochkarätigen Tormöglichkeiten.

Ausschlaggebend für die Niederlage des TV Munderloh war am Ende eine zu hohe Fehlerquote im Spielaufbau. Zahlreiche Fehlpässe und vermeidbare Ballverluste verhinderten, dass das Team den Rhythmus aus dem vorangegangenen Erfolg gegen Tungeln beibehalten konnte. Huntlosen nutzte die sich bietenden Räume effektiv aus und bestrafte die defensiven Unzulänglichkeiten der Gäste.

Trainer Fabian Mählmann zog nach dem Abpfiff dennoch ein differenziertes Fazit: „Die 4:2-Niederlage geht unterm Strich in Ordnung. Ich hatte mir etwas mehr erhofft, zumal der Auftritt gegen Tungeln Lust auf mehr gemacht hat.“ Trotz des Resultats sieht Mählmann positive Ansätze in der Leistungsfähigkeit seines Kaders. Die Mannschaft habe erneut unter Beweis gestellt, dass sie gegen Teams aus der Kreisliga phasenweise gut mithalten könne.