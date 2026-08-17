Dämpfer in der Schlussminute: FC Wildsteig/Rottenbuch kassiert Ausgleich in Überzahl Kreisliga 2 von Michael Trainer · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Fotos Fussball: Rottenbuch_Wildsteig - Türkenfeld 16.08.26, Kreisliga – Foto: Holger Wieland

Der FC spielte ab der 35. Minute gegen zehn Mann, führte danach durch Elfmeter 1:0. Doch in der Schlussminute waren die Gäste aus Türkenfeld zur Stelle.

Obwohl der FC Wildsteig/Rottenbuch über 55 Minuten in Überzahl agieren konnte, endete die gestrige Partie in der Kreisliga 2 gegen den TSV Türkenfeld nur mit einem 1:1. Das Ergebnis „ist natürlich besonders bitter. Obwohl wir in Führung liegen, kassieren wir den Ausgleich knapp vor Abpfiff der Begegnung. Somit kann ich nur von absolut zwei verlorenen Punkten sprechen“, sagte FC-Trainer Martin Hennebach. „Grundsätzlich haben wir gut gespielt, aber uns hat die letzte Konsequenz gefehlt, den Deckel vorzeitig draufzumachen.“

Fotos Fussball: Rottenbuch_Wildsteig - Türkenfeld 16.08.26, Kreisliga 2 – Foto: Holger Wieland

Gerade in den ersten Minuten zeigte der Gastgeber gute Ansätze. Roman Trainer hatte die erste Chance – nach einem Zuspiel von Tobias Trainer traf er den Ball nicht voll und Türkenfelds Keeper Lucas Pflugfelder hielt den Schuss (8.). Nur eine Minute später ergab sich für Trainer die nächste Möglichkeit, Pflugfelder blieb wieder der Sieger. Tobias Trainers Schuss aus zehn Metern ging knapp am linken Pfosten vorbei (12.). FC-Schlussmann Johannes Greinwald parierte gegen den freigespielten Felix Wimmer hervorragend und entschärfte dessen Abschluss zur Ecke (14.). Einen gefährlichen Freistoß von Tobias Holzleitner aus 20 Meter konnte Greinwald sicher halten (19.). Dann ein Aufreger: Türkenfelds Verteidiger Benedikt Zollisch konnte sich bei einem Konter von Tobias Trainer nur durch ein Foul helfen. Da er schon verwarnt war, gab es vom sicher leitenden Schiedsrichter Franz Bernlochner die gelb-rote Karte (35.). Den Vorteil der numerischen Überlegenheit konnte der FC bis zur Pause nicht richtig ausspielen.