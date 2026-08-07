Dämpfer in der Regionalliga: SSV Ulm unterliegt den Kickers mit 2:4

Das Auftaktspiel der neuen Saison begann von Beginn an mit hoher Intensität und hohem Tempo. Vor 10500 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften einen durchgehend intensiven Schlagabtausch. Während die von Trainer Holger Bachthaler eingestellten Gastgeber ein leichtes Chancenplus verzeichneten, zeigten sich die Ulmer ballsicher und bemühten sich um Spielkontrolle. Tormöglichkeiten blieben im ersten Durchgang jedoch auf beiden Seiten ungenutzt, sodass es nach umkämpften 45 Minuten mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause ging.

Führung durch Chessa und Wende in Unterzahl

Der zweite Durchgang begann für die Spatzen nach Maß. Nach einem Foulspiel an Dennis Chessa im Strafraum entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Dennis Chessa trat in der 51. Minute selbst an und verwandelte den Foulelfmeter zentral halbhoch zur 1:0-Führung für Ulm. Nur drei Minuten später folgte jedoch der Rückschlag, als Per Lockl in der 54. Minute mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In numerischer Unterzahl gerieten die Gäste zunehmend unter Druck. In der 73. Minute verwertete Dejan Bozic eine Flanke von Sebastian Müller per Kopf zum 1:1-Ausgleich.

Drei Gegentore innerhalb von sieben Minuten

Nach dem Ausgleich entglitt den Ulmern das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett. In der 78. Minute verlängerte Marcel Seegert eine scharfe Hereingabe von Melkamu Frauendorf unglücklich zum 2:1-Eigentor ins lange Eck. Nur zwei Minuten später erhöhte Maximilian Zaiser nach Vorarbeit von David Stojak am langen Pfosten auf 3:1 für die Stuttgarter Kickers (80.). Damit hatten die Hausherren die Partie mit drei Treffern innerhalb von sieben Minuten gedreht und ihre Wucht im Angriff in Überzahl konsequent ausgespielt.

Hektische Schlussphase und die endgültige Entscheidung

Trotz des deutlichen Rückstands gaben sich die Spatzen nicht auf. In der Nachspielzeit traf Dennis Chessa nach einem Pfostenschuss im Nachschuss aus dem Winkel zum 3:2-Anschlusstreffer (90.+2). Nach einer anschließenden Rudelbildung sah Ulms Co-Trainer Oliver Unsöld in der fünften Minute der Nachspielzeit die Rote Karte. Kurz darauf sorgte der Stuttgarter Youngster Leandro Mendes mit seinem Treffer aus zwölf Metern zum 4:2-Endstand für die endgültige Entscheidung (90.+5). Nach dieser bitteren Niederlage empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball am Freitag, den 14. August 2026, die Mannschaft von Kickers Offenbach im Donaustadion.