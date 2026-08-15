Dämpfer in Berlin: 1. FC Heidenheim verliert 1:4 bei Hertha BSC

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Vor 41459 Zuschauern kassierte der 1. FC Heidenheim am 2. Spieltag heute eine bitterer 1:4-Niederlage bei Hertha BSC. Nach einem 0:3-Rückstand zur Halbzeit keimte durch den Treffer von Jan Schöppner noch einmal Hoffnung auf, ehe ein später Hertha-Konter die Niederlage besiegelte.

Früher Dämpfer im Olympiastadion

Das Auswärtsspiel begann denkbar ungünstig für die Gäste von der Ostalb. Bereits in der zweiten Minute zappelte der Ball im Netz: Marten Winkler schlug einen Freistoß von der linken Seite gefährlich in den Strafraum, wo Sebastian Grønning per Flugkopfball unten links zur frühen Führung für die Hausherren traf.

In den ersten zehn Minuten tat sich das Heidenheimer Team schwer, Zugriff auf die Partie zu bekommen, während der Gegner enormen Druck ausübte. Ein Abschlag von Torhüter Frank Feller kam postwendend zurück, doch der Heidenheimer Keeper reagierte hellwach und parierte den Abschluss (6.).

In der 13. Minute gelang Marcel Costly über die rechte Seite die erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste, seine Flanke wurde jedoch geblockt. Mit zunehmender Spieldauer erarbeitete sich das Team zwar mehr Ballbesitz, ließ nach vorne jedoch noch die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Klinische Effizienz der Hausherren

In der 26. Minute folgte der nächste Rückschlag. Marten Winkler eroberte im Mittelfeld den Ball, lief einige Meter unbedrängt und zog aus rund 25 Metern ab – sein Schuss schlug unten rechts im Tor ein. Wenig später tauchte der ehemalige Heidenheimer Kevin Sessa nach einem gechippten Freistoß frei vor Frank Feller auf, traf die Kugel jedoch nicht richtig (31.).

In der 35. Minute jubelte der Berliner Anhang erneut: Marten Winkler hob den Ball aus dem Zentrum in den Lauf von Deyovaisio Zeefuik, der das Leder über den herausstürmenden Frank Feller hinweg zum 3:0 ins Tor hob. Kurz vor dem Pausenpfiff erarbeitete sich Marcel Costly die erste Großchance für Heidenheim, als er auf der linken Seite zwei Gegenspieler stehen ließ, seinen Abschluss jedoch zu zentral auf Hertha-Schlussmann Marius Gersbeck platzierte (39.).

Hoffnungsschimmer nach dem Seitenwechsel

Im zweiten Durchgang zeigte die Mannschaft von Frank Schmidt ein ganz anderes Gesicht. Heidenheim agierte mutiger, nahm die Zweikämpfe an und belohnte sich umgehend: In der 49. Minute brachte Jonas Föhrenbach einen Freistoß von der linken Seite weit in den Strafraum. Mikkel Kaufmann verlängerte den Ball auf Jan Schöppner, der das Leder mit dem rechten Fuß direkt im Tor unterbrachte.

Während eine flache Hertha-Ecke über das Gehäuse flog (55.), pflückte Marius Gersbeck die erste Heidenheimer Ecke ab (57.). Die Riesenchance zum Anschlusstreffer bot sich in der 61. Minute: Marvin Pieringer eroberte den Ball und lief gemeinsam mit Marcel Costly bei einer Drei-gegen-Eins-Situation auf das gegnerische Tor zu, doch Pass und Ballannahme misslangen.

Später Konter besiegelt die Niederlage

Hertha stand in der Folge kompakt. Eine Trinkpause in der 67. Minute nutzte Trainer Frank Schmidt für letzte Anweisungen. Ein zentraler Kopfball der Berliner landete sicher bei Frank Feller (75.), ehe ein gefährlicher Freistoß auf der Gegenseite wegen eines Offensivfouls zurückgepfiffen wurde (80.). Die Zeit lief unerbittlich ab.

Nach einer Parade von Frank Feller (86.) sah Deyovaisio Zeefuik in der 88. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. In Überzahl drängte Heidenheim noch einmal nach vorne, fing sich in der 90. Minute jedoch einen Konter nach eigener Ecke ein: Josip Brekalo trieb den Ball nach vorne und bediente Oluwaseun Adewumi, der überlegt unten links zum 4:1-Endstand abschloss.

Die Tabellensituation

Nach diesem 2. Spieltag rangiert der 1. FC Heidenheim mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 5:7 auf dem siebten Tabellenplatz. Hertha BSC schiebt sich mit sechs Zählern und 5:1 Toren auf den zweiten Platz vor.