Dämpfer im Titelkampf: Deckenpfronn patzt gegen Herrenberg

Die SpVgg Holzgerlingen hat nach dem 2:2 gegen den SV Bonlanden und dem 6:1 beim VfL Oberjettingen wieder einen Heimsieg nachgelegt und den SV Nufringen mit 2:0 bezwungen. Max Horn traf in der 21. Minute zum 1:0, Julius Hamm stellte in der 49. Minute auf 2:0. Holzgerlingen steht damit mit 44 Punkten auf Rang sechs und hält Anschluss an das obere Mittelfeld. Der SV Nufringen bleibt nach dem 3:7 gegen den SV Vaihingen nun erneut ohne Punkt und steht mit 27 Punkten auf Rang 14.

Der TSV Jahn Büsnau hat ein dramatisches Spiel gegen den SV Vaihingen mit 5:4 gewonnen und nach dem 3:3 beim ASV Botnang ein starkes Zeichen gesetzt. Fermin Wences traf in der 2. Minute zum 1:0, Marc Hetzel erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, Tyron Ferrari verkürzte in der 30. Minute, Maximilian Eisentraut glich in der 32. Minute aus, ehe Marc Hetzel in der 37. Minute das 3:2 erzielte und Tyron Ferrari in der 42. Minute zum 3:3 traf. Nach der Pause traf Marc Hetzel in der 48. Minute zum 4:3, Marco Bischoff sah in der 51. Minute Gelb-Rot, Kevin Omoregie erhöhte in der 62. Minute auf 5:3, bevor Maximilian Eisentraut in der 63. Minute den Endstand herstellte; zudem scheiterte Marc Hetzel in der 28. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart. Büsnau bleibt mit 53 Punkten Dritter, der SV Vaihingen steht trotz großer Gegenwehr mit 48 Punkten auf Rang vier.

Der ASV Botnang hat bei Croatia Stuttgart ein torreiches 5:3 gefeiert und nach dem 3:3 gegen den TSV Jahn Büsnau sowie dem 2:0 gegen den SV Nufringen wieder dreifach gepunktet. Daniel Schweizer brachte Botnang in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung, Madi Ceesay erhöhte in der 15. Minute auf 0:2, Mirlind Kamberi traf in der 36. Minute zum 0:3 und Ari Ilhan stellte in der 46. Minute auf 0:4. Marko Anic verkürzte in der 67. Minute auf 1:4, Darwan Hassan erzielte in der 74. Minute das 1:5, ehe Lovro Kobasic mit Toren in der 77. und 80. Minute Croatia Stuttgart noch einmal heranbrachte. Botnang führt die Tabelle mit 56 Punkten an, während Croatia Stuttgart nach dem 4:2 beim TV Darmsheim wieder verlor und mit 22 Punkten auf Rang 15 steht.

Der TSV Musberg hat den TV Darmsheim mit 3:1 geschlagen und sich nach dem 1:1 beim VfL Herrenberg wieder belohnt. Ruben Pinheiro Martins erzielte in der 36. Minute das 1:0, Julien Kappeler traf in der 58. Minute zum 2:0, und Ruben Pinheiro Martins legte in der 69. Minute das 3:0 nach. Valentin Laur verkürzte in der 80. Minute für den TV Darmsheim auf 3:1. Musberg steht mit 42 Punkten auf Rang sieben, Darmsheim bleibt nach zuletzt 4:2 gegen Croatia Stuttgart und nun dieser Niederlage mit 47 Punkten Fünfter.

Der SV Deckenpfronn steht vor dieser Partie mit 55 Punkten aus 27 Spielen auf Rang zwei und kann im Aufstiegsrennen weiter Druck auf den ASV Botnang machen. Der VfL Herrenberg rangiert mit 37 Punkten aus 27 Spielen auf Platz zehn.

Der TSV Dagersheim hat gegen die Spvgg 1897 Cannstatt einen knappen, aber wertvollen 1:0-Heimsieg gefeiert. Marco Bernhardt erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2 Minute das entscheidende Tor. Dagersheim hatte zuvor den TV Echterdingen II 3:2 geschlagen und sammelte damit erneut wichtige Punkte, bleibt mit 28 Punkten aber auf Rang 13. Cannstatt, das zuvor 3:5 gegen den SV Deckenpfronn verloren hatte, steht mit 40 Punkten auf Rang acht.

Der TV Echterdingen II hat beim VfL Oberjettingen spät zugeschlagen und mit 3:0 gewonnen. Wesley Acholonu traf in der 70. Minute zum 0:1, Matteo Rizzo erhöhte in der 89. Minute auf 0:2, und Wesley Acholonu setzte in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt. Echterdingen II hatte zuvor 2:3 gegen den TSV Dagersheim verloren und verbessert seine Bilanz nun auf 37 Punkte, was Rang elf bedeutet. Der VfL Oberjettingen bleibt nach dem 0:2 beim SV Rohrau und dieser Niederlage mit zwölf Punkten Tabellenletzter.