Dämpfer im Test: Optik Rathenow unterliegt BSC Süd 05

– Foto: Michel Grabowski

Der FSV Optik Rathenow musste im heutigen Testspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05 einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem 1:3 vor 143 Zuschauern stehen bis zum nächsten Vorbereitungsspiel gegen den Ludwigsfelder FC noch einige Aufgaben an, um die Abläufe weiter zu verbessern.

Erster Dämpfer der Vorbereitung

Der FSV Optik Rathenow hat im bisherigen Verlauf der Vorbereitung erstmals keinen positiven Eindruck hinterlassen. Im Testspiel gegen den Brandenburgligisten Brandenburger SC Süd 05 unterlag der Oberligist vor 143 Zuschauern mit 1:3. Schwere Beine waren der Mannschaft anzumerken, zugleich zeigte die Partie, dass vor den kommenden Aufgaben noch zahlreiche Stellschrauben vorhanden sind.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Abdel Rehim Soliman die Gäste in der 30. Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Ali Ihsan Keles der Ausgleich zum 1:1 (45.). Damit hielt der Oberligist die Begegnung zunächst offen und ging mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Pause.

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Im zweiten Durchgang gelang es dem Brandenburger SC Süd 05, das Spiel erneut auf seine Seite zu ziehen. Patrick Richter erzielte in der 74. Minute das 2:1 für den Brandenburgligisten und brachte seine Mannschaft damit wieder in Front. Zehn Minuten vor dem Ende hoffte der FSV Optik Rathenow noch auf eine Antwort, doch stattdessen sorgte Can Cinar in der 85. Minute mit dem dritten Treffer der Gäste für die endgültige Entscheidung.

Das 1:3 war zugleich die erste Vorbereitungspartie, in der der Oberligist nicht überzeugen konnte. Die Begegnung machte deutlich, dass trotz intensiver Arbeit in den vergangenen Wochen noch Verbesserungsbedarf besteht. Gerade in dieser Phase der Saisonvorbereitung besitzen solche Tests jedoch einen hohen Stellenwert, weil sie aufzeigen, an welchen Bereichen bis zum Pflichtspielstart weiter gearbeitet werden muss.