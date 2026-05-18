Dämpfer im Spitzenspiel: Neugersdorf unterliegt Taucha

Im Kampf um die vorderen Plätze der Sachsenliga hat der FC Oberlausitz Neugersdorf einen herben Rückschlag erlitten. Vor 161 Zuschauern musste sich die Mannschaft von Trainer Stefan Richter dem Tabellenzweiten SG Taucha 99 mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Durch diese Niederlage verharren die Neugersdorfer nach 26 Spieltagen mit 52 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, während Taucha (60 Punkte) den Druck auf Spitzenreiter Dynamo Dresden II aufrecht erhält.
Dabei spiegelte das nackte Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt wider, insbesondere mit Blick auf die erste Spielhälfte. Die Hausherren agierten mutig und erarbeiteten sich Feldvorteile. FCO-Kapitän Karl Petrick zog nach der Partie dennoch ein nüchternes Fazit: „Ich denke, die Zuschauer haben kein schlechtes Landesligaspiel gesehen. Am Ende konnte jedoch die erfahrenere und an diesem Tag cleverere Mannschaft die Punkte mitnehmen.“
Die Neugersdorfer versäumten es in ihrer stärksten Phase, die optische Überlegenheit auf der Anzeigetafel sichtbar zu machen. „Im ersten Durchgang waren wir phasenweise die spielbestimmende Mannschaft und hatten optisch Vorteile. Unser Chancenplus konnten wir jedoch nicht in einen zählbaren Vorsprung ummünzen“, analysierte Petrick den vergebenen Gelegenheiten hinterher. Die Quittung für die mangelnde Effizienz folgte noch vor dem Pausenpfiff: Nico Brehm brachte die Gäste in der 39. Spielminute in Führung. Es war ein Wirkungstreffer, der auch die Defizite in der Rückwärtsbewegung offenlegte. „Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen wurden unsere Fehler von Taucha eiskalt bestraft. Besonders bei den Gegentoren waren wir viel zu offen und wurden dafür letztlich bestraft“, monierte der Kapitän.
Im zweiten Durchgang bemühte sich die Richter-Elf um den Ausgleich, doch die reifere Spielanlage lag nun bei den Gästen. In der 65. Minute sorgte Joel Lehmann mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Neugersdorf rannte an, fand jedoch keine Lücken im Defensivverbund der Nordsachsen. „Auch im zweiten Durchgang haben wir alles versucht, doch uns fehlte an diesem Tag die nötige Durchschlagskraft. Die clever agierende Hintermannschaft von Taucha konnten wir zu selten in wirklich gefährliche Situationen bringen“, gestand Petrick ein.
Neben der taktischen Cleverness des Gegners machten sich beim FCO auch die Spuren der intensiven Rückrunde bemerkbar. Trainer Stefan Richter musste zudem auf wichtige Akteure verzichten – ein Umstand, den das verbliebene Aufgebot nicht mehr auffangen konnte. Petrick fand hierfür deutliche Worte: „Zudem hat uns spürbar die Power gefehlt. Die vergangenen Wochen haben Kraft gekostet, und unsere zahlreichen Ausfälle konnten wir an diesem Tag nicht kompensieren.“
Für den FC Oberlausitz gilt es nun, die Wunden zu lecken und im Saisonendspurt den vierten Platz zu verteidigen, da die Konkurrenz aus Laubegast und Riesa (beide 51 Punkte) den Blau-Weißen bereits dicht im Nacken sitzt.