Dämpfer im Spitzenspiel: Neugersdorf unterliegt Taucha

Dabei spiegelte das nackte Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt wider, insbesondere mit Blick auf die erste Spielhälfte. Die Hausherren agierten mutig und erarbeiteten sich Feldvorteile. FCO-Kapitän Karl Petrick zog nach der Partie dennoch ein nüchternes Fazit: „Ich denke, die Zuschauer haben kein schlechtes Landesligaspiel gesehen. Am Ende konnte jedoch die erfahrenere und an diesem Tag cleverere Mannschaft die Punkte mitnehmen.“

Die Neugersdorfer versäumten es in ihrer stärksten Phase, die optische Überlegenheit auf der Anzeigetafel sichtbar zu machen. „Im ersten Durchgang waren wir phasenweise die spielbestimmende Mannschaft und hatten optisch Vorteile. Unser Chancenplus konnten wir jedoch nicht in einen zählbaren Vorsprung ummünzen“, analysierte Petrick den vergebenen Gelegenheiten hinterher. Die Quittung für die mangelnde Effizienz folgte noch vor dem Pausenpfiff: Nico Brehm brachte die Gäste in der 39. Spielminute in Führung. Es war ein Wirkungstreffer, der auch die Defizite in der Rückwärtsbewegung offenlegte. „Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen wurden unsere Fehler von Taucha eiskalt bestraft. Besonders bei den Gegentoren waren wir viel zu offen und wurden dafür letztlich bestraft“, monierte der Kapitän.

Im zweiten Durchgang bemühte sich die Richter-Elf um den Ausgleich, doch die reifere Spielanlage lag nun bei den Gästen. In der 65. Minute sorgte Joel Lehmann mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Neugersdorf rannte an, fand jedoch keine Lücken im Defensivverbund der Nordsachsen. „Auch im zweiten Durchgang haben wir alles versucht, doch uns fehlte an diesem Tag die nötige Durchschlagskraft. Die clever agierende Hintermannschaft von Taucha konnten wir zu selten in wirklich gefährliche Situationen bringen“, gestand Petrick ein.