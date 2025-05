Dämpfer Im Hinspiel

Der 1. FC Saarbrücken konnte das Hinspiel der Relegation um den den Aufstieg in die 2. Bindesliga nicht für sich entscheiden. Eintracht Braunschweig siegte mit 2:0 im Ludwigspark.

Cheftrainer Alois Schwartz veränderte seine Startelf im Vergleich zum letzten Ligaspiel nur auf einer Position. Stammkeeper Menzel stand wieder zur Verfügung und kehrte für Paterok zwischen die Pfosten zurück.

Vom Start weg ging es intensiv zur Sache, wobei beide Teams zunächst darum bedacht waren, in der Defensive nichts zuzulassen. Brenzlige Offensivaktionen gab es daher in der Anfangsphase nicht. In der 16. Minute folgte die erste Torannäherung. Brünker sicherte sich den zweiten Ball nach einem langen Einwurf von Krüger, zog Richtung Tor, zielte aus spitzem Winkel jedoch links vorbei.

Braunschweig brachte die Kugel erstmals in der 27. Minute Richtung Tor. Der Kopfball von Philippe war jedoch gänzlich ungefährlich. Menzel fing sicher ab. Im direkten Gegenzug wurde es schon kniffliger. Nach einem Freistoß blieben die Blau-Schwarzen am Drücker. Becker verzog jedoch aus der Drehung (28.).

Die nächsten Szenen folgten erst kurz vor Pausenpfiff. Zunächst zeigte sich Braunschweig mit einer scharfen Hereingabe vor dem Kasten des FCS, die jedoch an allen vorbeirauschte (42.). Auf der Gegenseite wurde Fahrner nur Sekunden später noch entscheidend gestört (43.). Es ging mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Zurück auf den Platz ging es gleich mit einer Chance für den FCS. Nach einem Ballgewinn setzte Rabihic Rizzuto ein. Die flache Hereingabe konnte Krüger am zweiten Pfosten nicht verwerten (47.).

Braunschweig zeigte sich kaltschnäuziger. Über Conteh ging es schnell nach vorne. Der Außenspieler setzte Philippe ein. Menzel behielt im direkten Duell zwar die Oberhand, doch Tempelmann erwischte den Abpraller und netzte zur Führung ein (49.).

Die Blau-Schwarzen mussten sich davon kurz erholen, kamen dann aber zurück. Nach einem Ballgewinn tief in der Braunschweiger Hälfte ging es über Sontheimer und Fahrner nach vorne. Rabihic wurde am Sechzehner eingesetzt, setzte seinen Abschluss aber knapp vorbei (57.). Zudem zielte Rizzuto aus der Distanz neben den Kasten (60.).

Es folgte jedoch ein weiterer Dämpfer. Wieder initiierte Conteh über die linke Bahn. Seine Hereingabe verwertete Rittmüller am zweiten Pfosten zum 0:2 (61.).

Schwartz reagiere mit einem Doppelwechsel. Vasiliadis und Civeja ersetzten Zeitz und und Rabihic (65.). Vasiliadis war direkt an der Möglichkeit zum Anschluss beteiligt. Sein Ablage flankte Rizzuto nach innen. Brünker setzte sich im Kopfduell durch, die Kugel jedoch neben das Tor (67.).

Dann musste Menzel den FCS vor dem dritten Gegentreffer bewahren. Einen Kopfball in Bicakcic nach einer Ecke von links parierte er stark (70.).

Der FCS kämpfte um den Anschluss. Brünker verpasste eine Ablage von Becker knapp (75.). Mehr ließ der BTSV vorerst nicht zu. Deshalb versuchte Schwartz mit dem nächsten Wechsel nochmal die Offensive zu beleben. Schmidt ersetzte Brünker (83.).

Braunschweig verwaltete den Vorsprung jedoch geschickt und geht dadurch mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel. Jetzt gilt es nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, um den Traum vom Aufstieg doch noch wahr werden zu lassen.