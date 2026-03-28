Dämpfer: Großaspach gibt Führung aus der Hand, 1:2 gegen Homburg

Die Partie sparte von Beginn an nicht mit Höhepunkten. Kein großes Abtasten beider Teams, direkt das offene Visier und die klare Marschroute nach vorn. Nach ersten Annäherungen hatte der FC08 dann die beste erste Möglichkeit in Durchgang eins. Ein langer Ball von Michael Gelt im Kasten der Gäste in die Hälfte der SG. Kaan Inanoglu nahm Tempo auf und kam vor der Strafraumkante noch zum Abschluss aber der rechte Pfosten rettete für die SG (25.).

Besser machten es die Aspacher kurz darauf: Eine einstudierte, kurz ausgeführte Eckballvariante von rechts über Marius Kunde und Niklas Pollex landete anschließend bei Antonis Aidonis, welcher den Ball schließlich technisch fein per Flachschuss ins rechte untere Eck zur Führung für den Dorfklub drückte (27.). Doch im darauffolgenden Spielabschnitt hatten die Homburger gleich mehrfach die Möglichkeit bis zum Pausenpfiff zum Ausgleich zu kommen, wenn nicht sogar müssen.

Mendler scheiterte mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz an der starken Rettungstat von Reule (33.), beim Versuch von Qenaj im zweiten Anlauf waren die Füße von Arbnor Nuraj als Block auf der Linie gerade noch zur Stelle (43.) und beim Flachschuss von Joachims brachte die Aspacher Krake ebenfalls noch sehenswert die Fingerspitzen dran und klärte somit zu einer der unzähligen Eckbälle an diesem nass-kalten Samstagnachmittag für die Saarländer. Das Aspacher 2:0 hatte jedoch auch Niklas Pollex auf dem Fuß, als er nach einem langen Einwurf aus sieben Metern das gegnerische Gehäuse verfehlte (41.). Somit ging es mit der 1:0-Pausenführung für die Hausherren in die Katakomben der WIRmachenDRUCK Arena.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Homburger weiter aufs Gasdpedal und mühten sich um den Ausgleich. Und die Mühe sowie der Aufwand sollten sich lohnen. Innerhalb von gerade einmal zwei Minuten drehten die Grün-Weißen die Partie komplett auf ihre Seite. Erst war Markus Mendler zur Stelle, als er zum 1:1 einschob (61.), nur wenige Augenblicke später markierte Michael Heilig nach einer Unachtsamkeit in der SG-Defensive das 2:1 aus Sicht der Seitz-Elf (63.).

Doch die Aspacher gaben sich nicht auf und versuchten bis zum Schluss alles, um zumindest noch etwas Zählbares mitzunehmen. Die beste Chance dazu hatte Fabian Eisele, als er mit einem Schuss aus der Drehung innerhalb der Homburger Box nur knapp über den Querbalken setzte (81.). Auf der anderen Seite hätte der ehemalige Bundesligist aber auch für die Vorentscheidung sorgen können, doch der bärenstarke Max Reule entschied dass Eins-gegen-Eins-Duell mit Kaan Inanoglu für sich (90.+3.).

Den letzten großen Aufschrei gab es dann bei der Doppelchance der SG in Person von Mike Huras und Mert Tasdelen, welcher den Ball am Ende über die Torlinie rutschte. Doch im gleichen Moment ging auch aufgrund einer Abseitsposition die Fahne von Schiedsrichter-Assistent Tobias Lecke in die Höhe (90.+5). Somit blieb es am Ende bei der knappen 1:2-Heimniederlage für die SG Sonnenhof Großaspach.



Die nächste Partie

Am kommenden Mittwochabend empfängt die SG Sonnenhof Großaspach im DB Regio-wfv-Pokal den SSV Ulm 1846 Fußball. Anpfiff der Viertelfinal-Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr. Tickets gibt es noch im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen.