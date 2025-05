Dämpfer für SG Billig/Veytal im Aufstiegrennen

Die Gastgeber aus Billig/Veytal erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung – begünstigt durch einen Abwehrfehler der Wüschheimer. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Andreo Spitzki erzielte den Ausgleich, ehe Aurelien Nanfah Voutsa das Spiel nach einem Pressingfehler von Abwehrchef Cöln per Vollspann-Schuss drehte.

Personalsorgen bei Wüschheim

Ein Dämpfer folgte für die Gäste noch in der ersten Halbzeit: David Schmidt musste verletzungsbedingt mit einer Muskelverspannung vom Platz. Aufgrund des Fehlens von Leistungsträger Yannick Rutkowski musste Coach Alex Becker früh umstellen.

Dramatische zweite Halbzeit mit Emotionen

In Halbzeit zwei kamen die Gastgeber druckvoll zurück und glichen durch S.Hutter aus. Billig drängte nun auf den Sieg, doch Wüschheims Keeper Matthias Klause hielt mehrfach glänzend. Mitten in die Drangphase setzte Spitzki zum 3:2. In der Nachspielzeit erhöhte er sogar auf 4:2 – sein elftes Saisontor im achten Spiel. Der späte Anschlusstreffer von Barg per Kopf kam zu spät.

Das Spiel war über weite Strecken sehr zweikampfintensiv und phasenweise hitzig. Insgesamt zeigte der Schiedsrichter fünf Gelbe Karten. Für Aufregung sorgte zudem eine strittige Szene, in der Sekouna klar im Strafraum gefoult wurde – SG-Keeper Maximilian Hannewald kam als letzter Mann zu spät, doch der Elfmeterpfiff blieb aus.

Fazit

Ein hart erkämpfter Auswärtssieg für die SF Wüschheim, die mit einem Heimsieg nächste Woche gegen Bürvenich sogar an diesen vorbeiziehen könnten – ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf, zumal Konkurrenten wie TSC Euskirchen und SSC Wißkirchen ebenfalls punkteten. Für Billig/Veytal ist es ein empfindlicher Rückschlag im Aufstiegsrennen.