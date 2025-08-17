Dämpfer für Schneverdingen: Der Jahn unterliegt am Schlosspark

Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem der Jahn schließlich der entscheidende Fehler unterlief. Nach einem Stockfehler im Aufbauspiel machte sich Etelsens Pascal Döpke alleine auf den Weg in Richtung Jahn-Kasten und blieb cool (37.). Die Gäste waren vergebens bis zum Ende bemüht, noch zum Ausgleich zu kommen.