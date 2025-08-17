Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Lennart Blömer
Dämpfer für Schneverdingen: Der Jahn unterliegt am Schlosspark
Landesliga Lüneburg: Ein Fehler macht den Unterschied
Der TV Jahn Schneverdingen hat derzeit noch Schwierigkeiten, zu den Automatismen der vergangenen Spielzeit zu finden. Im Auswärtsspiel beim TSV Etelsen unterlag die Mannschaft von Felix Beck mit 0:1 (0:1).
Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem der Jahn schließlich der entscheidende Fehler unterlief. Nach einem Stockfehler im Aufbauspiel machte sich Etelsens Pascal Döpke alleine auf den Weg in Richtung Jahn-Kasten und blieb cool (37.). Die Gäste waren vergebens bis zum Ende bemüht, noch zum Ausgleich zu kommen.