 2025-08-14T11:39:53.462Z

Spielbericht
– Foto: Lennart Blömer

Dämpfer für Schneverdingen: Der Jahn unterliegt am Schlosspark

Landesliga Lüneburg: Ein Fehler macht den Unterschied

Der TV Jahn Schneverdingen hat derzeit noch Schwierigkeiten, zu den Automatismen der vergangenen Spielzeit zu finden. Im Auswärtsspiel beim TSV Etelsen unterlag die Mannschaft von Felix Beck mit 0:1 (0:1).

Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem der Jahn schließlich der entscheidende Fehler unterlief. Nach einem Stockfehler im Aufbauspiel machte sich Etelsens Pascal Döpke alleine auf den Weg in Richtung Jahn-Kasten und blieb cool (37.). Die Gäste waren vergebens bis zum Ende bemüht, noch zum Ausgleich zu kommen.

Moritz StuderAutor