Dämpfer für Neu Wulmstorf: TVV unterliegt in Stelle deutlich

Die Neu Wulmstorfer testeten in der Wintervorbereitung gegen Stader Kreisligisten und tankten zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen den ASC Cranz-Estebrügge viel Selbstvertrauen. Trotz des Bemühens den Rückenwind mit in den Pflichtspielauftakt zu nehmen, nahmen die Roten Teufel in Stelle einen Dämpfer hin. Das Spiel der Gäste war zu unsauber, um Kontrolle über das Geschehen zu erlangen. Stattdessen brachte Stelle die entscheidenden Treffer auf die Ergebnis: Finn-Christopher Stracke führte den TSV auf die Siegerstraße (24.), Thies Leinroth schockte die Sagir-Elf unmittelbar nach Wiederanpfiff (47.). Doppelpacker Stracke sorgte wenig später für die vorzeitige Entscheidung (65.).

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wir wollten den Schwung aus dem letzten Testspielsieg mit in die Liga nehmen. Leider ist uns das nicht gelungen.Von Beginn an fanden wir nicht ins Spiel und waren dem Gegner in vielen Bereichen unterlegen. Leichtfertige Ballverluste und fehlende Grundtugenden führten dazu, dass wir nur selten die Kontrolle über das Spielgeschehen erlangen konnten. Zwar erspielten wir uns dennoch einige gute Torchancen, doch fehlte uns in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Diese mangelnde Chancenverwertung nahm uns die Möglichkeit, wieder ins Spiel zu finden und Druck auf den Gegner aufzubauen. Nun gilt es, diese Niederlage schnell und sachlich zu analysieren, aus den Fehlern zu lernen und den Fokus auf die kommende Aufgabe zu richten. Nur mit der richtigen Einstellung und einer konzentrierten Leistung können wir im nächsten Spiel eine bessere Antwort auf den Platz bringen."