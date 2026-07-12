Dämpfer für Luhe-Wildenau – Trainerloses Regenstauf verliert knapp

Gegenwärtig ohne Cheftrainer, bezog der TB/ASV Regenstuf (in Rot) in seinem letzten Testspiel eine knappe Niederlage. – Foto: Thomas Schneider

Am Sonntag standen viele weitere Generalproben vom Punktspielstart nächste Woche auf dem Programm. Unter anderem waren fünf Oberpfälzer Bezirksligisten im Einsatz – unterschiedlich erfolgreich. Während etwa die SpVgg Vohenstrauß einen 7:1-Kantersieg gegen Kreisklassist SG Schwabelweis ablieferte, kassierte der SV Inter Bergsteig Amberg bei der 0:4-Niederlage in Thalmassing eine Abreibung. Derweil lieferte Landesligist SC Luhe-Wildenau einen schwachen Auftritt ab. Als Konsequenz wurde die Urban-Truppe vom niederbayerischen Bezirksligisten TV Schierling mit 4:0 abgefertigt.



In seinem vorletzten Vorbereitungsspiel hat der SC Luhe-Wildenau einen Dämpfer erlitten. Sicherlich hatten sich die Nordoberpfälzer gegen den rangtieferen Bezirksligisten TV Schierling ein Erfolgserlebnis ausgerechnet. Stattdessen setzte es eine herbe 0:4-Pleite. Im seinem Spiel agierte der Landesligist zu fehleranfällig, war nur in der ersten Viertelstunde wirklich gut im Spiel. Offensiv mangelte es an der letzten Durchschlagskraft und Konsequenz. Weil der Sportclub erst am Dienstag, 21. Juli, in Lam in die Punkterunde startet, hat er zuvor noch ein letztes Testspiel vereinbart. Am kommenden Donnerstag probt die Urban-Elf beim SV Lauterhofen – und will vieles besser machen als in Schierling.







Drei Tage nach dem Drei Tage nach dem überraschenden Abtritt von Trainer Thorsten Seufert , verlor der TB/ASV Regenstauf seine Generalprobe vorm Bezirksliga-Auftakt knapp. Gegen den niederbayerischen Bezirksligisten aus Langquaid setzte es eine 1:2-Niederlage. Gecoacht wurde die Regenstaufer Mannschaft vom spielenden Co-Trainer Sven Hofmann. Spätestens am Mittwoch wollen die Verantwortlichen festgezurrt haben, mit welcher Trainerkonstellation der TB/ASV in die Saison startet.

Die weiteren überregionalen Testspiele des Sonntags auf einen Blick:



























Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.