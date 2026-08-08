Dämpfer für Lok Leipzig – Tasmania Berlin feiert ersten Dreier

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In einer emotional aufgeladenen Begegnung sicherte sich die VSG Altglienicke einen wichtigen Dreier auf fremdem Platz gegen den Greifswalder FC. Die Torfolge eröffnete Jonas Nietfeld in der 22. Minute per Foulelfmeter mit dem Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste. Die Hausherren zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und kamen durch Colin Kroll-Thiel in der 28. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die VSG-Reaktion folgte auf dem Fuße: Nur wenige Minuten später brachte Jonas Hartl in der 32. Minute Altglienicke mit dem Tor zum 1:2 wieder in Front. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase sorgte erneut Jonas Nietfeld in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Endstand für die endgültige Entscheidung. ---

In einer hochemotionalen Begegnung trennten sich der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 und die BSG Chemie Leipzig unentschieden. Die Gäste aus Leipzig gerieten bereits früh unter Druck, als Marc Enke in der 20. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl ging Chemie Leipzig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch Philipp Wendt mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nutzte der Aufsteiger die numerische Überlegenheit: Nathanael Kukanda erzielte in der 52. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Vor 626 Zuschauern setzte sich der SV Tasmania Berlin mit 3:2 beim FSV 63 Luckenwalde durch. Die Gastgeber gingen in der 17. Minute durch Fabio Schneider mit 1:0 in Führung. Erich Berko glich für Tasmania in der 29. Minute aus, ehe Tahsin Cakmak die Berliner nur drei Minuten später mit einem verwandelten Foulelfmeter erstmals in Führung brachte. Nach der Pause gelang dem FSV 63 Luckenwalde durch Felix Pilger in der 47. Minute der Ausgleich zum 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute, als Rintaro Yajima den Treffer zum 3:2-Endstand für den SV Tasmania Berlin erzielte. ---

Einen bitteren Dämpfer vor heimischer Kulisse musste der 1. FC Lok Leipzig gegen Hertha BSC II hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischten die Berliner Gäste nach der Pause den besseren Auftakt: Liam Kannewurf erzielte in der 52. Minute das 0:1, gefolgt von Sebastian Weiland, der nur wenige Minuten später in der 57. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Leipziger gaben sich nicht auf und drängten hochemotional auf die Wende. Ayodele Adetula gelang in der 65. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2, doch Hertha II verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff. ---

Heute, 14:00 Uhr Hallescher FC Hallescher FC Chemnitzer FC Chemnitzer FC 14:00 live PUSH

Der Hallesche FC empfängt die einzige Mannschaft mit perfekter Bilanz. Der Chemnitzer FC gewann auch sein drittes Spiel und setzte sich gegen den FSV Zwickau 3:1 durch. Nach 63 Minuten stand es bereits 3:0, erst in der Nachspielzeit fiel das erste Chemnitzer Gegentor dieser Saison. Neun Punkte und 10:1 Tore machen den CFC zum klaren Tabellenführer. Halle ist ebenfalls noch ungeschlagen. Nach zwei Unentschieden gelang bei der BSG Chemie Leipzig der erste Sieg – dramatisch durch den entscheidenden Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Mit fünf Punkten und 4:3 Toren liegt der HFC auf Rang sieben. Chemnitz kann seinen makellosen Start ausbauen, Halle dagegen einem bisher fehlerlosen Spitzenreiter erstmals Punkte entreißen und selbst näher an die vorderen Plätze rücken.

Der FC Carl Zeiss Jena empfängt mit FC Rot-Weiß Erfurt einen direkten Konkurrenten aus der Spitzengruppe. Jena reagierte auf die Auftaktniederlage inzwischen mit zwei Siegen. Zuletzt ließ die Mannschaft RSV Eintracht 1949 beim 4:0 keine Chance und führte bereits nach 30 Minuten 2:0. Sechs Punkte und 6:2 Tore bedeuten Rang sechs. Erfurt ist noch ungeschlagen und steht mit sieben Punkten sowie 11:2 Toren auf Rang zwei. Unter der Woche wurde Aufsteiger SV Tasmania Berlin mit 6:0 bezwungen; nach einer Roten Karte gegen Tasmania in der 56. Minute erhöhte Erfurt noch dreimal. Nur Chemnitz steht derzeit vor den Thüringern. Im direkten Duell kann Jena zu Erfurt aufschließen, während die Gäste ihre Position unmittelbar hinter dem Tabellenführer verteidigen wollen.

Heute, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Der BFC Dynamo musste beim FC Erzgebirge Aue eine besonders bittere Niederlage hinnehmen. Zweimal gelang dem BFC der Ausgleich, doch in der 90. Minute fiel noch das 2:3. Nach drei Spielen stehen drei Punkte und 5:7 Tore zu Buche, was Rang elf bedeutet. Auf die klare Auftaktniederlage und den ersten Sieg folgte damit der nächste Rückschlag. Auch der FSV Zwickau kommt mit zwei Niederlagen nacheinander. Nach dem Auftaktsieg in Jena folgten ein 0:3 gegen Greifswald und ein 1:3 in Chemnitz. Mit drei Punkten und 3:7 Toren steht Zwickau unmittelbar hinter dem BFC auf Rang zwölf. Beide Mannschaften sind damit punktgleich und suchen nach neuer Stabilität. Einer kann den Abwärtstrend stoppen, der andere droht nach vier Spieltagen bereits deutlich an Boden zu verlieren.

Heute, 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH

Der FC Erzgebirge Aue hat sich nach dem 3:3 zum Auftakt mit zwei Siegen in Folge in die Spitzengruppe gearbeitet. Gegen den BFC Dynamo fiel der entscheidende Treffer zum 3:2 erst in der 90. Minute. Mit sieben Punkten und 8:5 Toren steht der Drittliga-Absteiger auf Rang vier und damit nur zwei Punkte hinter Chemnitz. Der BFC Preussen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig gelang zwar in der 54. Minute der Ausgleich, doch nur eine Minute später lag Preussen erneut zurück und verlor 1:2. Ein Punkt und 2:6 Tore bedeuten Rang 15. Aue kann seine Serie verlängern und sich weiter oben festsetzen. Für Preussen wird die Aufgabe schwer, zugleich wächst nach drei sieglosen Partien die Bedeutung jedes Punktes.