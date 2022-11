Dämpfer für die SG Sonnenhof A-Jugend unterliegt in der Oberliga mit 2:4.

In der 14. Minute brachte Jonas Klöver den Ball im Großaspacher Tor unter. Lukas Hornek vollendete in der 29. Minute zum Ausgleichstreffer. Georgios Agapitos machte in der 33. Minute das 2:1 für den Sonnenhof. In der 47. Minute war Klöver mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle. Mit einem Doppelwechsel wollte Großaspach frischen Wind ins Spiel bringen. Ali Icmez und Frederik Sadjak kamen. Für das dritte Tor der Gastgeber war Esnaf Rejan Omerovic verantwortlich, der in der 75. Minute das 3:2 besorgte. Leon Müller stellte drei Minuten vor dem Schlusspfiff das 4:2 her. Aspachs Trainer Nohl sagt: „Wir zeigen nach dem 0:1-Rückstand Moral und erzielen bis zur Halbzeit verdient das 2:1. Im zweiten Abschnitt haben wir für knapp 30 Minuten absolut den Faden verloren.“