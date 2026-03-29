Dämpfer für den Tabellenführer: FSV 63 Luckenwalde II nur mit Remis

– Foto: Luis Grün

Am 20. Spieltag der Landesliga Süd hat sich das Rennen um die Meisterschaft weiter zugespitzt. Während der Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II in der Fremde Punkte liegen ließ, demonstrierte die Konkurrenz ihre Ambitionen mit Erfolgen. Die Ergebnisse dieses Wochenendes sorgen für eine veränderte Ausgangslage im oberen Tabellendrittel und erhöhen den Druck auf den Primus, da die Verfolger wertvollen Boden gutmachen konnten.

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In einer Begegnung, die 180 Zuschauer anlockte, setzte der SV Victoria Seelow ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft. Die Entscheidung in dieser umkämpften Partie fiel bereits in der Anfangsphase: In der 17. Minute erzielte Marco Rossak den Treffer zum 0:1. Trotz aller Bemühungen des SV Frankonia Wernsdorf 1919, der mit viel Einsatz gegen die drohende Heimniederlage ankämpfte, blieb dieser Spielstand bis zum Abpfiff bestehen. Die Defensive der Gäste erwies sich als zu stabil für die Angriffsbemühungen der Wernsdorfer.

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In Trebbin sahen 126 Zuschauer eine einseitige Begegnung, in der die Gäste ihre offensive Stärke konsequent ausspielten. Die Torfolge begann mit dem 0:1 durch Eduard Gutar, der kurz darauf auch das 0:2 erzielte. Enea Uliks Kotrri erhöhte den Vorsprung auf 0:3, bevor Louis Scheppan das 0:4 markierte. Den fünften Treffer für die Gäste zum 0:5 steuerte erneut Eduard Gutar bei. Den Gastgebern gelang lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:5-Endstand durch Paul Göring.

Vor der überschaubaren Kulisse von 38 Zuschauern in Erkner setzten sich die Gäste aus Hohenleipisch effektiv durch. Tom Richter eröffnete die Partie mit dem Treffer zum 0:1, woraufhin Felix Kniesche auf 0:2 erhöhte. Die Hausherren konnten zwar durch das Tor von Karl Pawlik auf 1:2 verkürzen, doch David Walter stellte mit dem Treffer zum 1:3 den alten Abstand und damit den Endstand wieder her.

Der Tabellenführer aus Luckenwalde musste vor 101 Zuschauern in Eisenhüttenstadt einen Rückschlag hinnehmen. Zunächst gingen die Gastgeber durch das Tor von Kevin Seliger mit 1:0 in Führung. Der Spitzenreiter konnte in der Folge lediglich den Ausgleich zum 1:1 durch Benedict Pienz erzielen. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Remis, was für Luckenwalde II einen Verlust von zwei wichtigen Punkten im Titelkampf bedeutet.

Der 1. FC Guben gab sich vor 89 Zuschauern in Lauchhammer keine Blöße und festigte seine Position in der Spitzengruppe. Janne Laugks brachte die Gäste mit 0:1 in Führung, doch Nico Klaar gelang für Lauchhammer der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. In der Folge übernahm Guben wieder das Kommando: Kilian Schulze traf zum 1:2, gefolgt vom 1:3 durch Franz Krüger. Den Schlusspunkt zum 1:4-Endstand setzte Josua Jantschke.

In Döbern sahen 92 Zuschauer einen kontrollierten Auftritt der Gäste aus Ströbitz. Die Mannschaft von Wacker 09 ging durch den Treffer von Ben Twarroschk mit 0:1 in Führung. In einer Partie, in der die Defensive der Gäste wenig zuließ, sorgte Adrian Tschenz mit dem Tor zum 0:2 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Ströbitzer.

Die Krise in Lübben verschärfte sich vor 57 Zuschauern auch gegen Wildau weiter. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen und gingen durch das Tor von Tobias Baumgart mit 0:1 in Führung. Derselbe Spieler erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 0:2, bevor Nico Beyer mit dem Tor zum 0:3 den Endstand einer deutlichen Partie markierte.

Brieske/Senftenberg behielt vor 74 Zuschauern die Oberhand gegen den Gast aus Großziethen. Anton Ludwig brachte die Hausherren mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. Die endgültige Entscheidung in dieser Begegnung fiel durch das Tor von Niklas Druwe, der zum 2:0-Endstand traf und damit die drei Punkte für den FSV Glückauf sicherte.

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