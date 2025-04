Dämpfer für den SC Düdingen - Nullnummer gegen Renens

Am vergangenen Samstagabend empfing der Düdingen im heimischen Birchhölzli den FC Renens aus Lausanne.

Die Gastgeberinnen starteten nervös in die Begegnung. In den ersten 30 Minuten fiel es dem Heimteam sichtlich schwer, Struktur ins eigene Spiel zu bringen. Der Ball lief nur selten kontrolliert durch die eigenen Reihen. Die Gäste aus Lausanne traten kämpferisch auf, agierten mit viel Biss in den Zweikämpfen und erschwerten so den Spielaufbau der Düdingerinnen.

Der FC Renens setzte in der Offensive vor allem auf lange Abschläge der Torhüterin, die gezielt die Sturmspitze suchte. Zwar brachte diese Taktik selten Gefahr, sorgte aber immer wieder für Unruhe in der Defensive der Gastgeberinnen. Düdingen kam erst kurz vor der Pause zu einer nennenswerten Gelegenheit, als Mona Hunziker aus der Distanz abzog – ihr Schuss wurde jedoch stark von der gegnerischen Torhüterin pariert. Insgesamt fehlte es in der ersten Hälfte im Offensivspiel an Durchschlagskraft, Entschlossenheit und Präzision im letzten Drittel.

Auch die zweite Halbzeit brachte keine entscheidende Wende. Trotz des Vorsatzes, den Ball besser laufen zu lassen und die eigenen Stärken auszuspielen, blieb das Spiel der Gastgeberinnen zu fehlerhaft. Einziger Lichtblick war ein wuchtiger Distanzschuss der Kapitänin Lola Corminboeuf aus knapp 30 Metern, der jedoch ebenfalls nicht den Weg ins Tor fand.

So blieb es nach 95 intensiven Minuten beim 0:0 – ein Ergebnis, das sich für die Gäste aus Lausanne wie ein gewonnener Punkt anfühlen dürfte. Sie agierten taktisch klug und stellten sich gut auf das Spiel des Heimteams ein. Für den SC Düdingen hingegen fühlte sich dieses torlose Remis eher wie eine verpasste Chance an, die Tabellenführung weiter auszubauen.