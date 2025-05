Dämpfer für Affing

Schon in der dritten Minute fing sich der FC Affing das 0:1 durch Lucas Möller nach einem Freistoß, den dieser knapp neben den linken Pfosten in den Kasten hämmerte. – Foto: Josef Abt

Die SpVgg Joshofen-Bergheim steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Nach dem 4:1-Erfolg beim FC Affing können die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller bereits am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Inchenhofen mit einem weiteren Sieg die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Weiter auf der Stelle tritt der TSV Burgheim. Oberbernbach taumelt nach einer deutlichen Niederlage dem Gang in die Kreisklasse entgegen. Der BC Aichach kommt in Pöttmes nur zu einem Remis, weshalb Inchenhofen nach seinem Sieg auf vier Punkte davonzieht. In Friedberg zeigen die Sportfreunde beim TSV, wer die Nummer eins der Stadt ist.

Nach drei Siegen in Folge musste sich der FC Affing mal wieder geschlagen geben. Gegen Tabellenführer SpVgg Joshofen-Bergheim unterlag die Mannschaft um Spielertrainer Michael Eibel 1:4. Das Spiel begann für den FCA denkbar schlecht. Keine drei Minuten waren gespielt, als Lucas Möller einen Freistoß aus knapp 20 Metern direkt verwandelte (3.). Kurz darauf kam es noch dicker für die Hausherren. Nach einem Fehler im Affinger Spielaufbau fiel der Ball Julian Sager vor die Füße, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte (21.). Der FCA kam mit zunehmender Spieldauer besser in die Begegnung und schöpfte kurz vor der Pause wieder Hoffnung. Nach einer Hereingabe verkürzte Maximilian Lipp auf 1:2 (44.). Der Anschlusstreffer gab den Gastgebern weiter Auftrieb. Affing war nun gut im Spiel, stand deutlich höher – und fing sich in dieser Phase den nächsten Gegentreffer. Erneut Sager vollendete zum 3:1 (64.). In der Schlussphase ging der FCA volles Risiko und lief so kurz vor Schluss in einen Konter. Yannick Kneißl traf zum 4:1-Endstand (88.). Mit der Leistung seiner Mannschaft war Spielertrainer Eibel dennoch zufrieden. „Das Problem war: Wir haben zu viele Fehler gemacht. Die hat der Gegner eiskalt ausgenutzt.“ (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Lucas Möller (3.), 0:2 Julian Sager (21.), 1:2 Maximilian Lipp (44.), 1:3 Julian Sager (64.), 1:4 Yannick Kneißl (88.)

Einen weiteren wichtigen Punkt im Abstiegskampf erarbeitete sich der TSV Pöttmes im Heimspiel gegen den BC Aichach. Durch einen Doppelschlag von Maximilian Soth in der 21. und 24. Minute gingen die Hausherren bereits früh mit 2:0 in Führung. In der 33. Minute dann der Anschlusstreffer für den BCA, welchen Lukas Wagner erzielte. Chancen gab es auf beiden Seiten, allerdings musste die Scharbatke-Elf auch einige sehr umstrittene Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns hinnehmen. Nach der Halbzeit war es dann ein sehr intensives Spiel mit vielen Fouls. In der 69. Minute dann der Ausgleich für Aichach durch Sebastian Stegmeir. Nachdem es weiter munter in beide Richtungen gegangen war, dann die wohl spielentscheidende Szene, als der pfeilschnelle Louis Lustig in der 90. Minute nach einem Steilpass von Scharbatke im Eins-gegen-eins im Sechzehner zu Fall gebracht wurde. Die Pfeife von Schiedsrichter Schöller blieb aber stumm. Für den BCA waren es im Rennen um Platz zwei trotz Aufholjagd zwei verlorene Punkte. (fido) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Soth (21.), 2:0 Maximilian Soth (24.), 2:1 Lukas Wagner (33.), 2:2 Sebastian Stegmeir (69.)

Punkteteilung im Derby: Markus Frey (links) und der TSV Burgheim kamen trotz einer 2:0-Führung gegen den FC Rennertshofen (rechts Simon Pickhard) über ein Remis nicht hinaus. – Foto: Daniel Worsch

Erst in der zehnten Minute sorgte Lukas Biber für den ersten Aufreger, als er nach einem überraschenden Ballverlust der Gäste im Strafraum zum Abschluss kam, das Spielgerät aber nicht im Kasten unterbringen konnte. Die nächste Gelegenheit verzeichnete der TSV in der 23. Minute: Nach einer Ecke von Biber köpfte Rechenauer den Ball nur knapp am langen Pfosten vorbei. Zwei Minuten später gelang dann der Führungstreffer. Jakob Schmid setzte sich auf der rechten Seite stark durch, legte zurück auf Burkhard, der mit einem präzisen Steckpass Luca Manhart bediente. Letzterer ließ sich diese Chance nicht nehmen und traf zum verdienten 1:0. In der Folge war vor allem Biber auffällig, der immer wieder für Gefahr sorgte. Rennertshofen zeigte sich jetzt auch offensiver und kam zu einigen guten Gelegenheiten, verpasste aber den Ausgleich und war insgesamt zu harmlos. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte der nächste Jubelschrei für die Heimfans: Nach einem Kopfball von Einberger reagierte erneut Manhart am schnellsten und staubte zum 2:0 ab. Noch vor der Pause hätte Biber nach einem Konter fast schon alles klarmachen können, scheiterte aber freistehend an Gästekeeper Fieger. Burgheim kam erneut druckvoll aus der Kabine und hatte zwei gute Möglichkeiten durch Rechenauer, welche jedoch ungenutzt blieben. Fast wie aus dem „Nichts“ fiel der 1:2-Anschlusstreffer für den FCR: Nach einem schnell vorgetragenen Konter über die rechte Seite landete der Ball im Netz. Der TSV hatte danach abermals die Chance zur Vorentscheidung, als Biber frei vor Fieger auftauchte. Diesmal prallte sein Schuss an den Pfosten. Und so kam es aus Burgheimer Sicht, wie es kommen musste: In der 73. Minute glich Rennertshofen zum 2:2 aus. (stad) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luca Manhart (25.), 2:0 Luca Manhart (41.), 2:1 Daniel Jester (55. Eigentor), 2:2 Tobias Kruber (73.)

Ein Duell zweier Aufsteiger, mit besserem Ende für die Überraschungsmannschaft der Runde: Der TSV Inchenhofen konnte sich mit 2:0 gegen die abstiegsbedrohte SG Münster/Holzheim durchsetzen. Die Leahader starteten denkbar günstig in die Partie: Bereits nach neun Minuten markierte Marco Bergmair den Führungstreffer (9.). Auch danach blieb Inchenhofen spielbestimmend, konnte allerdings zahlreiche Chancen nicht verwerten. Statt seine Führung auszubauen, verlor der TSV dafür in der 42. Minute seinen Kapitän Maximilian Heilgemeier, der nach einem Schlag auf den Fuß verletzt ausgewechselt werden musste. Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort: Dominante Inchenhofener, die ihre Möglichkeiten nicht nutzten und die SG Münster/Holzhausen durch Unachtsamkeiten und individuelle Fehler immer wieder zu eigenen Chancen einluden. Erst in der Nachspielzeit machte Manuel Appel durch seinen Treffer zum 2:0 den Deckel auf die Partie (90.+1). Co-Trainer Michael Wenczel atmete nach der Partie durch: „Wenn man dominant spielt, die Chancen aber nicht nutzt, spielt dann auch die Nervosität ein wenig mit.“ (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Marco Bergmair (9.), 2:0 Manuel Appel (90.)

Er trifft und trifft und trifft: Auch dank eines Doppelpacks von Top-Scorer Robin Helmschrott setzte sich der SSV Alsmoos-Petersdorf mit 3:1 gegen den BC Adelzhausen durch. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen auf Adelzhausener Seite setzte Helmschrott kurz vor der Pause nach einer Vorlage von Johannes Kremer mit seinem 24. Saisontreffer das 1:0 (44.). Nach der Pause machte es Adelzhausens Maximilian Schuch besser und glich in Minute 51 aus. Durch eine Umstellung in der Halbzeit gab aber mittlerweile der SSV den Ton an und ging bereits sieben Minuten später wieder durch Philipp Held in Führung (58.). Mit Saisontor 25 nach erneuter Kremer-Vorlage, der zuvor mit einem Alleingang den halben Platz überquert hatte, setzte Robin Helmschrott dann den Schlusspunkt (66.). Martin Echter, sportlicher Leiter des SSV, sagte: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen.“ (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marko Terzic - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Robin Helmschrott (44.), 1:1 Maximilian Schuch (51.), 2:1 Philipp Held (58.), 3:1 Robin Helmschrott (66.)

Das Tabellenschlusslicht aus Oberbernbach musste erneut eine Niederlage einstecken. Von Beginn an übernahmen die Rainer das Kommando. In der Anfangsphase verfehlte Julian Kopp zweimal in aussichtsreicher Position das Gästetor. In der Folge waren die Rainer zu ungenau, um weitere gefährliche Chancen zu kreieren. Nach 37 Minuten dezimierten sich die Gäste selbst, als nach einer Tätlichkeit Amadu Sow vom Platz flog. In der zweiten Hälfte wurde Leonardo Lucic von den Beinen geholt und Lukas Müller verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 (49.). Lukas Müller versenkte wenig später einen Fernschuss zum 2:0 im Netz (60.). Robin Böhm erhöhte nach einem Abpraller auf 3:0 (72.). Leo Lucic schnürte noch einen Doppelpack zum 5:0 (83., 85.) und kurz vor Schluss erzielte Al Younes den Ehrentreffer zum 5:1 (89.). (AZ) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lukas Müller (49. Foulelfmeter), 2:0 Lukas Müller (60.), 3:0 Robin Böhm (72.), 5:0 Leonardo Lucic (83.), 4:0 Leonardo Lucic (85.), 5:1 Amen Al Younes (89.)

Rot: Amadu Sow (37./SC Oberbernbach)

In der Anfangsviertelstunde hatten die Gäste deutliche Vorteile, ohne allerdings zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Der erste gute Angriff des SVK brachte dann gleich die Führung, wobei zunächst Florian Stöckl per Kopfball noch an Keeper Sturm scheiterte, dann aber Benjamin Vollnhals im Nachschuss auf 1:0 stellte (17.). Nun lief es offensiv etwas besser bei der Kranner-Elf und Marcel Girbinger erhöhte nach einer feinen Einzelleistung mit einem strammen Flachschuss auf 2:0 (27.). Der FCG wurde mit einem Distanzschuss von Yunus Halici gefährlich, der an der Oberkante des Heimtores landete (34.). Eine weitere Möglichkeit durch Girbinger brachte nichts ein (38.). Auf der Gegenseite klärte Timo Futterer gegen den freistehenden Daniel Fischer (42.). Die große Chance zu dritten Treffer vergab kurz vor der Pause Faruk Rencber, der nach einem zunächst abgewehrten Schuss über das leerstehende Gehäuse schoss (44.). Nach der Pause blieb zunächst der SVK gefährlicher. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und versuchten, zum Anschluss zu kommen. Futterer klärte bei einem Kopfball von Halici (70.), dann strich ein satter Schuss von Matthias Steurer über die Querlatte (73.). Als Vollnhals in der Nachspielzeit nach Querpass von Pascal Sladkowski auf 3:0 stellte (90.) schien die Partie gelaufen. Doch praktisch mit dem Schlusspfiff traf Elias Leitner noch zum 3:1 (90.+4). (psie) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Benedikt Vollnhals (17.), 2:0 Marcel Girbinger (27.), 3:0 Benedikt Vollnhals (90.), 3:1 Elias Leitner (90.+4)

Drei Tore bejubelten die Sportfreunde Friedberg im Stadtderby beim TSV. – Foto: Michael Hochgemuth