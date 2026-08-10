Dämpfer für 1860 II – Heimstetten bereit für Haching – Pipinsried weiter makellos Bayernliga Süd von rmf/kik · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 München II verlor gegen den FSV Pfaffenhofen mit 2:3. – Foto: Simon Eiler/FuPa

FC Pipinsried ist nach vier Spieltagen weiter makellos. Die zweite Mannschaft von 1860 München kassierte beim FSV Pfaffenhofen eine 2:3-Niederlage.

Der TSV 1860 II startete als Titelverteidiger furios in die neue Bayernliga-Saison. An den ersten Spieltagen sorgte eine „gemischte“ Mannschaft mit Jungprofis und Amateuren für Furore. Mittlerweile haben die Löwen die Kader zwischen dem Regionalliga-Team und der U21 aufgeteilt und schon herrscht etwas Sand im Getriebe bei der „Zweiten“. Mit dem 1:1 gegen den SV Schalding-Heining war der neue Trainer Christoph Rech (zuletzt TSV Landsberg) noch zufrieden, mit dem 2:3 beim Aufsteiger FSV Pfaffenhofen gab es aber einen Rückschlag. Fr., 07.08.2026, 18:30 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh TSV 1860 München TSV 1860 II 3 2 Abpfiff Dabei startete die U21 des TSV 1860 furios und lag bis zur Pause mit 2:0 in Führung. Für die Treffer sorgten Luis Pereira de Azambuja (32.) und Mustafa Tekin (44.). Aber nach Pause riss der Faden bei den Löwen und beim starken Neuling aus der Holledau machte sich Euphorie breit: Moritz Untersänger (52.), Luka Brudtloff (81.) und Moritz Leibelt (84.) sorgten mit ihren Treffern für beste Stimmung unter den 940 Zuschauern. Nicht jedoch beim etwas bedienten Rech. „Der Spielverlauf ist sehr bitter, die Jungs sind enttäuscht, aber wir werden daraus lernen.“

Eine weiße Weste hat nach vier Spieltagen nur noch der FC Pipinsried, der wieder in die Regionalliga zurückkehren möchte. Beim SV Schalding-Heining siegte die Mannschaft von Trainer Roman Langer souverän mit 4:1. Die Treffer teilten sich Doppelpacker Alexander Seifert (17. und 65.), FC-Toptorjäger Florian Gebert mit seinem vierten Saisontreffer (76.) sowie der in der zweiten Hälfte eingewechselte David Anyaonu (90.). Das zwischenzeitliche 1:1 der Gäste (50.) geriet nach dem Spiel schnell in Vergessenheit. „Heute war unsere Bank wieder ein ganz wichtiger Faktor für den Sieg“, so Langer.

Werbung in eigener Sache machte der SV Heimstetten mit dem 3:1-Auswärtssieg in Schwabmünchen. In der furiosen Partie mit einem von SVH-Torjäger Lukas Riglewski verschossenen Elfmeter (5.) sowie einem frühen Platzverweis für die schwäbischen Hausherren nach einer Notbremse von Maximilian Muha (10.) erzielten Daniel Steimel (9.), Dominique Girtler (20.) und Co-Trainer Riglewski (in der Nachspielzeit) die Treffer für die überlegene Mannschaft von Trainerin Sarah Romert. Bereits am morgigen Dienstag (19 Uhr) steht der SV Heimstetten vor einer besonderen Herausforderung in dem Nachbarschaftsduell in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals gegen die SpVgg Unterhaching.

Schon seit Jahren kommt es immer wieder zum Landkreis-Derby zwischen dem FC Deisenhofen und dem FC Ismaning. Oft hatten die Gastgeber die Nase vorn (acht Siege bei je fünf Unentschieden und fünf Ismaninger Erfolgen) und auch dieses Mal setzten sich die Schützlinge von Trainer Andy Pummer mit 2:0 durch. Lukas Kretzschmar (37.) und Noah Semmler (56.) machten den verdienten Deisenhofener Heimsieg perfekt.