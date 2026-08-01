Dämpfer bei der Generalprobe: Oberligist 1. FC Frankfurt verliert 1:2

Die Generalprobe vor einer neuen Spielzeit birgt stets eine besondere emotionale Brisanz. Für den 1. FC Frankfurt nahm dieser letzte Testlauf vor heimischen Zuschauern jedoch ein bitteres Ende. Nach der Niederlage richtet sich die volle Aufmerksamkeit nun auf die bevorstehende Oberliga-Saison.
Enttäuschung bei der Generalprobe
Das heutige Testspiel stand ganz im Zeichen der Standortbestimmung vor dem Pflichtspielauftakt. Der Oberligist traf dabei auf den Vertreter der Sachsenliga. Insgesamt 503 Zuschauer verfolgten die Partie und erlebten ein Spiel voller Spannung, Hoffnung und letztlich Ernüchterung. Am Ende mussten die Zuschauer mit ansehen, wie die Generalprobe für den Gastgeber mit einer knappen 1:2-Niederlage endete.
Frühe Freude über die Führung
Dabei erwischte der 1. FC Frankfurt einen vielversprechenden Start in die Begegnung. In der 16. Minute gelang die Führung: Lennox Liebner erzielte das 1:0 für seine Mannschaft. Nach diesem frühen Erfolgserlebnis sah es lange Zeit danach aus, als könnte das Vorbereitungsspiel positiv gestaltet werden. Der Vorsprung hielt über weite Strecken der Partie an und gab Hoffnung für den kommenden Ligastart.
Gegentreffer bringen die Wende
In der zweiten Halbzeit kippte das Geschehen auf dem Platz jedoch auf dramatische Weise. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und drehten die Partie in den Schlussminuten. In der 69. Minute glich Leon Noah Scholze für die BSG Stahl Riesa zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Schock: In der 82. Minute war es erneut Leon Noah Scholze, der den Ball zum 1:2 im Tor unterbrachte. Der späte Doppelpack von Leon Noah Scholze besiegelte schließlich das enttäuschende 1:2-Endergebnis im heutigen Testspiel.
Blick auf die kommende Aufgabe
Nach dem Abpfiff dieser verpatzten Generalprobe bleibt jedoch keine Zeit für langes Bedauern. Die Konzentration gilt ab sofort dem Start in der NOFV-Oberliga Süd. Die anstehende Pflichtaufgabe verlangt volle Erholung und eine spürbare Leistungssteigerung, um das negative Erlebnis aus dem Testspiel rasch hinter sich zu lassen. Das erste Meisterschaftsspiel der neuen Saison steht unmittelbar bevor. Am Sonntag, 09.08.2026, um 14 Uhr startet die Mannschaft offiziell in den 1. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd. Als Gegner reist der SSC Weißenfels an.