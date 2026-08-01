Dämpfer bei der Generalprobe: Oberligist 1. FC Frankfurt verliert 1:2

Enttäuschung bei der Generalprobe

Das heutige Testspiel stand ganz im Zeichen der Standortbestimmung vor dem Pflichtspielauftakt. Der Oberligist traf dabei auf den Vertreter der Sachsenliga. Insgesamt 503 Zuschauer verfolgten die Partie und erlebten ein Spiel voller Spannung, Hoffnung und letztlich Ernüchterung. Am Ende mussten die Zuschauer mit ansehen, wie die Generalprobe für den Gastgeber mit einer knappen 1:2-Niederlage endete.

Frühe Freude über die Führung

Dabei erwischte der 1. FC Frankfurt einen vielversprechenden Start in die Begegnung. In der 16. Minute gelang die Führung: Lennox Liebner erzielte das 1:0 für seine Mannschaft. Nach diesem frühen Erfolgserlebnis sah es lange Zeit danach aus, als könnte das Vorbereitungsspiel positiv gestaltet werden. Der Vorsprung hielt über weite Strecken der Partie an und gab Hoffnung für den kommenden Ligastart.

Gegentreffer bringen die Wende

In der zweiten Halbzeit kippte das Geschehen auf dem Platz jedoch auf dramatische Weise. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und drehten die Partie in den Schlussminuten. In der 69. Minute glich Leon Noah Scholze für die BSG Stahl Riesa zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Schock: In der 82. Minute war es erneut Leon Noah Scholze, der den Ball zum 1:2 im Tor unterbrachte. Der späte Doppelpack von Leon Noah Scholze besiegelte schließlich das enttäuschende 1:2-Endergebnis im heutigen Testspiel.