„Dämlichkeiten“ kosten Dachau spät Punkte – Kammerberg baut sich wieder auf

Bitterer geht es kaum: Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau sah gestern im Gastspiel beim VfR Garching wie der sichere Sieger aus, ehe zwei „Dämlichkeiten“ in der Nachspielzeit zwei Punkte kosteten. So bezeichnete ASV-Trainer Matthias Koston die Szenen, die Garching noch das 2:2 ermöglichten. Über die gesamte Spielzeit gesehen geht die Punkteteilung zwar in Ordnung – dennoch reisten die ASV-Fußballer enttäuscht ab.
Die Dachauer wussten aus ihrer Gegneranalyse genau, wo Garchings Stärken liegen. „Sie spielen oft Diagonalbälle hinter die Kette und sind bei Standards sehr gefährlich“, sagte Koston. In der ersten Hälfte verteidigte seine Mannschaft diese Situationen aufmerksam. In der Anfangsphase hatten die Dachauer auch spielerisch leichte Vorteile. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Garchinger jedoch die Kontrolle – ohne zwingend zu werden. So endete der erste Durchgang ohne Tore.
Der ASV erwischte nach dem Seitenwechsel den besseren Start: Nach einem Abstimmungsproblem zwischen Ex-ASV-Keeper Korbinian Dietrich und einem seiner Vorderleute konnte Leo Di Pasquale ins leere Tor einschieben (50.). In der Folge versäumte es der ASV, seine Umschaltsituationen konsequent auszuspielen. Auf der anderen Seite fehlte Garching die Durchschlagskraft, sodass es bis in die Schlussphase beim knappen Vorsprung blieb.
In der 88. Minute schien der ASV den Sack zumachen zu können: Maximilian Bergner schnappte sich 25 Meter vor dem Tor den Ball, umkurvte mehrere Garchinger und wurde kurz vor dem Abschluss gefoult – Elfmeter. Cihan Öztürk verwandelte sicher zum 0:2. Die drei Punkte lagen bereit. Doch in der sechsminütigen Nachspielzeit patzten die Gäste zweimal entscheidend.
Zunächst foulte Torhüter Stefan Fängewisch einen Gegenspieler, der sich vom Tor entfernte. „War nicht seine cleverste Aktion, weiß er selbst“, sagte Koston. Den Strafstoß verwandelte Dennis Niebauer (90.+2). Garching drängte nun auf den Ausgleich. Fängewisch parierte zunächst stark, war aber kurz darauf machtlos, als ein Freistoß am langen Pfosten landete und Dominik Eisl zum 2:2 traf (90.+6). Direkt danach war Schluss.
„Wir haben durch Dämlichkeit zwei Punkte verloren“, ärgerte sich Koston. „Wir müssen noch erwachsener werden.“ Fair blieb er dennoch: „Insgesamt geht das Ergebnis schon in Ordnung.“
Nach zwei Niederlagen in Serie haben die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg im Auswärtsspiel beim TSV Gaimersheim zumindest einen Punkt geholt. Mit dem 1:1 konnte Trainer Victor Medeleanu gut leben – auch weil seine Mannschaft nach einer schwächeren ersten Halbzeit Charakter zeigte und sich spät belohnte.
Ohne seinen Mittelfeldlenker Robert Villand (Urlaub) musste Medeleanu die Zentrale umbauen. Jan Lipovsek und Martin Reindl bildeten die neue Doppelsechs. Doch die Umstellung brauchte Zeit, um zu greifen. „Wir waren in der ersten Hälfte zu harmlos“, sagte Medeleanu.
Tatsächlich hatte Gaimersheim mehr Spielanteile, ohne zwingend zu werden. Kammerberg stand kompakt, kam selbst aber nur zu zwei Abschlüssen – durch Dario Stanic und Domenik Kaiser. Auf der anderen Seite bewahrte Torhüter Robin Anselment die Gäste mit einer guten Parade vor einem Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel fanden die Kammerberger besser ins Spiel. Sie waren präsenter, trauten sich mehr zu. Doch ausgerechnet in dieser Phase fiel das 1:0 für Gaimersheim: Nach einem Ballverlust der Kammerberger schalteten die Gastgeber schnell um, Domenic Raimann schloss aus 14 Metern präzise ab (49.).
Medeleanu reagierte, er brachte Mario Stanic und Lukas Fladung – und die Einwechslungen zahlten sich aus. Kammerberg drängte auf den Ausgleich, hatte aber auch Glück, dass Gaimersheim eine große Konterchance vergab und Anselment einmal rettete.
In der Schlussphase belohnten sich die Gäste schließlich doch noch für ihren Einsatz: Nach einem Ballgewinn kombinierten sich die Kammerberger schnell nach vorne. Dort lauerte Fladung, der mit einem platzierten Abschluss das 1:1 markierte (83.). Mehr war nicht drin, Medeleanu zeigte sich dennoch zufrieden: „Mit dem Punkt können wir leben. Die Mannschaft hat Moral gezeigt.“
Kammerberg bleibt nach dem Remis zwar im oberen Tabellendrittel, wartet nun aber bereits seit drei Spielen auf einen Sieg. Diese Serie soll am Sonntag im Heimspiel gegen Oberhaunstadt enden.