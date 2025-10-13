„Dämlichkeiten“ kosten Dachau spät Punkte – Kammerberg baut sich wieder auf

Bitterer geht es kaum: Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau sah gestern im Gastspiel beim VfR Garching wie der sichere Sieger aus, ehe zwei „Dämlichkeiten“ in der Nachspielzeit zwei Punkte kosteten. So bezeichnete ASV-Trainer Matthias Koston die Szenen, die Garching noch das 2:2 ermöglichten. Über die gesamte Spielzeit gesehen geht die Punkteteilung zwar in Ordnung – dennoch reisten die ASV-Fußballer enttäuscht ab.

Die Dachauer wussten aus ihrer Gegneranalyse genau, wo Garchings Stärken liegen. „Sie spielen oft Diagonalbälle hinter die Kette und sind bei Standards sehr gefährlich“, sagte Koston. In der ersten Hälfte verteidigte seine Mannschaft diese Situationen aufmerksam. In der Anfangsphase hatten die Dachauer auch spielerisch leichte Vorteile. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Garchinger jedoch die Kontrolle – ohne zwingend zu werden. So endete der erste Durchgang ohne Tore.

Der ASV erwischte nach dem Seitenwechsel den besseren Start: Nach einem Abstimmungsproblem zwischen Ex-ASV-Keeper Korbinian Dietrich und einem seiner Vorderleute konnte Leo Di Pasquale ins leere Tor einschieben (50.). In der Folge versäumte es der ASV, seine Umschaltsituationen konsequent auszuspielen. Auf der anderen Seite fehlte Garching die Durchschlagskraft, sodass es bis in die Schlussphase beim knappen Vorsprung blieb.

In der 88. Minute schien der ASV den Sack zumachen zu können: Maximilian Bergner schnappte sich 25 Meter vor dem Tor den Ball, umkurvte mehrere Garchinger und wurde kurz vor dem Abschluss gefoult – Elfmeter. Cihan Öztürk verwandelte sicher zum 0:2. Die drei Punkte lagen bereit. Doch in der sechsminütigen Nachspielzeit patzten die Gäste zweimal entscheidend.

Zunächst foulte Torhüter Stefan Fängewisch einen Gegenspieler, der sich vom Tor entfernte. „War nicht seine cleverste Aktion, weiß er selbst“, sagte Koston. Den Strafstoß verwandelte Dennis Niebauer (90.+2). Garching drängte nun auf den Ausgleich. Fängewisch parierte zunächst stark, war aber kurz darauf machtlos, als ein Freistoß am langen Pfosten landete und Dominik Eisl zum 2:2 traf (90.+6). Direkt danach war Schluss.

„Wir haben durch Dämlichkeit zwei Punkte verloren“, ärgerte sich Koston. „Wir müssen noch erwachsener werden.“ Fair blieb er dennoch: „Insgesamt geht das Ergebnis schon in Ordnung.“

Kammerberg sichert sich spät ein Remis

Nach zwei Niederlagen in Serie haben die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg im Auswärtsspiel beim TSV Gaimersheim zumindest einen Punkt geholt. Mit dem 1:1 konnte Trainer Victor Medeleanu gut leben – auch weil seine Mannschaft nach einer schwächeren ersten Halbzeit Charakter zeigte und sich spät belohnte.