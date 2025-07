„Dachte, wir wären schon weiter“: Neuried enttäuscht gegen Oberföhring

Neuried – Thomas Hiechinger war enttäuscht. „Ich dachte, wir wären konditionell schon weiter“, kommentierte der Neurieder Trainer die Testspielniederlage gegen den FC Rot-Weiss Oberföhring. In der ersten Halbzeit zeigte der Bezirksliga-Absteiger am Sonntag eine gute Leistung, obwohl mit Marko Ralic, Dragan Radojevic und Patrick Nothhaft alle drei Starneuzugänge wegen Urlaubs beziehungsweise einer kleinen Augen-OP fehlten.

Bereits nach wenigen Augenblicken vergab Mario Batarilo die erste Großchance für die Gastgeber. In der zehnten Minute setzte Josip Risonjic den neuen Angreifer Luka Milutinovic in Szene, der – abseitsverdächtig postiert – zum 1:0 für die Grün-Weißen traf. In der Folge blieb der TSV spielbestimmend, doch auch die Gäste hielten gut dagegen. In der 36. Minute glichen sie ebenfalls aus abseitsverdächtiger Position aus. „Kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es in der Kreisliga keine Schiedsrichterassistenten gibt, da müssen wir cleverer verteidigen“, forderte Hiechinger.

Nach der Pause ließen beide Teams kräftemäßig nach, sodass die Partie verflachte. Dennoch hätten die jungen Neurieder wieder in Führung gehen können. Mark Ziemann vergab einen Hochkaräter, Marcell Kallman scheiterte am Aluminium. Die Quittung folgte kurz vor dem Ende, als die mit nur zwölf Spielern angereisten Oberföhringer nach einer schlecht geklärten Ecke zum 2:1 trafen.