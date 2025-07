dachbleche24-Landespokal: Landesligisten müssen in Ausscheidungsrunde

Dadurch, dass die Landesligisten in die Ausscheidungsrunde müssen, könnte sich ein kurioses Szenario ergeben. Denn unter jenen Teams befinden sich auch die Aufsteiger SV Preußen Schönhausen, Oscherslebener SC, VfB Gräfenhainichen und SV Blau-Weiß Farnstädt, die neben der Meisterschaft allesamt auch den Kreispokal gewonnen hatten. Qualifiziert sind jene vier Vertreter nun aber als "Vereine der Landesliga".

Diese lüftet auch die Antwort auf die Frage nach der Ausscheidungsrunde, die am Wochenende vom 8. bis 10. August über die Bühne gehen soll. In dieser werden ausschließlich Landesligisten aufeinandertreffen. Aus den 15 Vertretern der Landesliga Nord und den 16 Vertretern der Landesliga Süd werden jeweils zwei Paarungen gezogen - alle anderen Teams erhalten ein Freilos für die 1. Hauptrunde.

So könnte es passieren, dass sie bereits in der Ausscheidungsrunde ran müssen und in dieser möglicherweise ausscheiden, während ihre unterlegenen Final-Kontrahenten als Vertreter der Kreisfachverbände bereits für die 1. Hauptrunde gesetzt sind.

So läuft die Auslosung der 1. Hauptrunde