Dachauer Teams bleiben am ersten Spieltag der Kreisliga-Champions-League ohne Sieg Auftakt in die neue Saison von Robert Ohl · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser

Schwerer Stand: Der Weichser Nico Huber (grünes Trikot) will sich gegen drei Zamdorfer Spieler behaupten. – Foto: Habscheid

Die fünf Mannschaften aus dem Landkreis Dachau sind sieglos in die neue Saison der Kreisliga München gestartet. Drei Teams holten ein Unentschieden, zwei verloren ihre Auftaktspiele.

Die fünf Landkreis-Mannschaften in der Kreisliga München blieben am ersten Spieltag sieglos. TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Waldeck-Obermenzing II 2:2: Beide Teams gingen in der Anfangsphase zunächst vorsichtig zu Werke. Die Karlsfelder pressten nicht so hoch wie gewohnt. „Der Gegner war uns unbekannt, deswegen haben wir uns erst einmal etwas fallen lassen“, erklärte Trainer Giuliano Lumia. Dennoch waren es die Gastgeber, die in der 19. Minute durch Dominik Schäffer in Führung gingen. Nach der Trinkpause änderte Lumia die Ausrichtung: Die Eintracht agierte nun aktiver, ging früher drauf und zwang den Gegner zu Fehlern. Das zahlte sich aus, Jasper Zipf erhöhte auf 2:0 (40.). Kurz vor der Pause verkürzte Luis Härtel jedoch für Waldeck.

Den Schwung nahmen die Gäste aus München mit in die zweite Hälfte. „Da waren nur noch sie am Drücker“, musste Lumia zugeben. Karlsfeld hatte kaum noch Ballbesitz und kam nur selten zur Entlastung. Dennoch hielt der Vorsprung bis in die Schlussphase. Dann erzielte Dominik Hercog den späten Ausgleich zum 2:2 (84.). „Am Ende müssen wir sogar froh sein, dass wir es nicht noch verlieren“, sagte Lumia. Entsprechend konnte er mit dem Remis im ersten Saisonspiel gut leben. SV Weichs – SV Zamdorf 2:2: Der SV Weichs wusste nach einer schwierigen Vorbereitung auf die neue Saison nicht, wo er steht. Teilweise waren nur zehn Spieler auf dem Trainingsplatz gestanden. „Der August stand im Zeichen des Urlaubs. Unsere Vorbereitung beginnt praktisch jetzt. Wir sind jung und talentiert, müssen uns aber noch finden“, sagte SVW-Trainer Robert Böttcher. Seine Mannschaft präsentierte sich zunächst ordentlich, doch nach der passablen Anfangsphase gingen immer mehr zweite Bälle an den Gegner. Zamdorf übernahm die Kontrolle und ging folgerichtig durch Michael Huber in der 26. Minute in Führung.

Erst nach dem Seitenwechsel zeigte Weichs eine Reaktion. Thomas Wolf erzielte mit einem sehenswerten Freistoß den Ausgleich (52.). Wenig später musste Zamdorfs Andreas Neumayer nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz. Doch Weichs konnte die Überzahl nicht nutzen. Stattdessen traf Stefan Ellinger zum 1:2 für die Gäste (75.). In der Schlussphase sah dann auch Tim Szeidl nach einem Foul die zweite Gelbe Karte. Damit war die personelle Überlegenheit dahin. Weichs gab sich jedoch nicht geschlagen und wurde kurz vor Schluss belohnt: Wolf verwandelte einen Elfmeter zum 2:2-Endstand (88.). „Den Punkt nehmen wir mit. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagte Böttcher. Am Wochenende fahren die Weichser zum SV Waldeck-Obermenzing. TSV Dachau 1865 II – TSV Ebersberg 1:3: Keinen gelungenen Start erwischte die neu formierte zweite Mannschaft des TSV Dachau 65 in der neuen XXL-Kreisliga. Das Team von Trainer Adrian Abke musste sich zum Saisonauftakt dem TSV Ebersberg mit 1:3 geschlagen geben.

Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Moritz Eglsander brachte Ebersberg mit einem Doppelschlag in der 10. und 12. Minute früh mit 2:0 in Führung. Dachau hielt zwar dagegen und kam insbesondere nach Standardsituationen zu zwei bis drei guten Möglichkeiten, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Abke-Elf deutlich verbessert. Der Lohn folgte in der 75. Minute, als Michael Mpongo den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Ebersberg schaltete in der Folge einen Gang zurück und konzentrierte sich auf die Verwaltung des knappen Vorsprungs. Die Hoffnung der Gastgeber auf einen Punktgewinn erhielt jedoch fünf Minuten später einen herben Dämpfer. Ein schwerer Fehler im Dachauer Aufbauspiel ermöglichte Lusilawo Jonathan Kisungu in der 80. Minute das 3:1 für die Gäste. Danach war die Luft bei den Dachauern weitgehend raus, sodass die Begegnung ohne weitere Höhepunkte zu Ende ging. Trainer Adrian Abke bilanzierte nach dem Schlusspfiff: „Mit dem 1:3 war die Euphorie natürlich weg, danach verlief das Spiel ruhig und ohne große Aufregung zu Ende. Leider standen wir am Ende ohne Punkte da.“ FC Schwabing II – SV Sulzemoos 2:2: Der SV Sulzemoos kam sehr gut in die Partie und ließ den Ball von Beginn an sicher durch die eigenen Reihen laufen. Folgerichtig fiel in der 29. Minute die verdiente Führung: Mehmet Ayvaz traf zum 0:1 für die Gäste. In der Folge verlor der SVS jedoch etwas den Faden, wodurch die zweite Mannschaft des Landesligisten Schwabing besser ins Spiel fand. Kurz vor der Halbzeit wurde dies belohnt: Oliver von Eitzen erzielte in der 44. Minute den Ausgleich zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Schwabing zunächst den besseren Start. Doch genau in dieser Phase schlug Sulzemoos nach einem Freistoß eiskalt zu. Peter Heilig spitzelte den Ball in der 64. Minute zum 1:2 über die Linie. Die Gastgeber gaben sich allerdings nicht geschlagen und kämpften weiter um den Ausgleich. Nach einem haarsträubenden Fehler in der Sulzemooser Defensive kam Schwabing schließlich zum 2:2. Unglücklicher Torschütze war SVS-Neuzugang Fitim Raci, dem in der 74. Minute ein Eigentor unterlief. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden. „Wir haben gegen eine gute Schwabinger Mannschaft ein verdientes Unentschieden geholt“, resümierte SVS-Sprecher Dennis Reith. Mit Blick auf die kommende Partie fügte er an: „Nächstes Wochenende wollen wir zuhause gegen Steinhöring die ersten drei Punkte einfahren.“ SV Gartenstadt Trudering - SV Günding 3:1: Das war kein guter Einstand für den Aufsteiger aus Günding, denn am Ende setzte es eine verdiente Niederlage. Die Gastgeber aus Trudering mit Trainer Manuel Stangl, der zuvor die zweite Mannschaft des TSV Dachau 1865 trainiert hatte, erwies sich als die cleverere Mannschaft.