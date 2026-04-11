Dachauer Offensivpower überrollt Riedmoos

In einem einseitigen A-Klassen-Duell setzte sich der ASV Dachau II am Freitagabend klar gegen den SV Riedmoos II durch. Vor nur zehn Zuschauern sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse.

Bereits in der 9. Minute brachte Matthias Koston die Dachauer in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Sven Weiß auf 0:2, ehe Ludwig Prischenk in der 20. Minute das dritte Tor nachlegte. Noch vor der Pause traf erneut Sven Weiß zum 0:4 (37.).

Kurz vor der Halbzeit gelang Riedmoos durch Jonas Richter der Anschlusstreffer (45.). Die Hoffnung der Gastgeber währte jedoch nicht lange: Direkt nach dem Seitenwechsel trafen Michael Pech (55.) und Theodoros Koutas (55.) innerhalb einer Minute zur Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Theodoros Koutas mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute.