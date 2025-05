Dachau kommt spät zurück: Dieser Punkt kann noch wichtig werden

87 Minuten waren rum, Aystetten führte 2:1. Dann war Kevin Makowski gegen Lorenz Knöferl, der von links in den Strafraum eingedrungen war, zu spät dran. Knöferl fiel. Grotz schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter zum 2:2.

Die Dachauer waren blendend in die Partie gekommen. Und das wurde schon in der 6. Spielminute belohnt. Berkant Barin traf nach einer Flanke von Mhammed Sanawar und einer kurzen Ablage aus zehn Metern zur frühen Führung. Das beflügelte, und in der Folge hatte der TSV 1865 Chancen satt. Aber entweder fehlte im Abschluss die Präzision, oder aber Aystettens Torhüter Niklas Frank hatte die Finger dran. „Wir müssen da 3:0 führen“, so das Urteil von 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann.