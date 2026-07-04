Dachau demontiert Moosinning - 1860 mit Torfestival in Kay

Der TSV 1860 trifft zweistellig gegen den SV Kay – Foto: Marc Marasescu

Der TSV 1860 trifft zweistellig in Kay und Dachau zerlegt Moosinning. Die gestrigen Testspiele der oberbayerischen Teams in der Übersicht:

Die beiden Bezirksligisten kamen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Maximilian Birnbeck brachte Langengeisling mit seinem Treffer in der 25. Minute in Führung.

Beim Duell des Bayernligisten Deisenhofen gegen den Landesligisten aus Murnau kann sich ebenfalls keine der beiden Parteien durchsetzen. Die Gäste führten eine knappe halbe Stunde, ehe Jonas Schrimpf den Ausgleich bescherte.

Der TSV 1865 Dachau war in Torlaune! Mit einem 6:1 verabschiedete Dachau seine Gäste aus Moosinning. Berkant Barin traf direkt dreifach für die Gastgeber.

Palzing setzt sich gegen den Landesligisten aus Forstinning mit 2:1 durch! Dominic Schermbach und Florian Pinkert waren die Torschützen des Bezirksligisten. Leo Gabelunke schoss in der 71. Spielminute den Anschlusstreffer.

Was für ein Torfestival der Löwen! Beim SV Kay setzt sich die Mannschaft um Alper Kayabunar mit 11:0 durch. Besonders auffallend war Loris Husic, der mit seinem Hattrick glänzte.

Der TSV Zorneding erzielte in seinem zweiten Testspiel keinen Treffer und musste sich gegen Heimstetten II mit 0:2 geschlagen geben.

Eine Halbzeit in Unterzahl und trotzdem 4:1-Sieg! Der TSV Ober- Unterhaunstadt fegte seinen Ex-Bezirksliga-Kollegen aus Gerolfing in Unterzahl vom Platz.

Mit 9:3 demontierte der SV Wacker Burghausen die U17 des SV Seekirchen. Dabei waren es zunächst die Gäste, welche in der 1. Minute in Führung gingen und in der 16. auf 2:0 erhöhten.

Die U19 der SpVgg Unterhaching war beim FC Passau zu Gast. Für die Haching Youngsters gab es nichts zu holen - Passau gewinnt die Partie mit 2:0.

Keinen Sieger gab es in der Partie Raisting gegen Kaufbeuren. Die beiden Bezirksligisten trennen sich mit einem 1:1.