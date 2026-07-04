 2026-07-03T10:03:46.518Z

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Dachau demontiert Moosinning - 1860 mit Torfestival in Kay

Testspiele der oberbayerischen Teams

von Lara Marjanovic · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 trifft zweistellig gegen den SV Kay
Der TSV 1860 trifft zweistellig gegen den SV Kay – Foto: Marc Marasescu

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Der TSV 1860 trifft zweistellig in Kay und Dachau zerlegt Moosinning. Die gestrigen Testspiele der oberbayerischen Teams in der Übersicht:

Gestern, 19:30 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
1
1
Abpfiff

Die beiden Bezirksligisten kamen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Maximilian Birnbeck brachte Langengeisling mit seinem Treffer in der 25. Minute in Führung.

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
1
1
Abpfiff

Beim Duell des Bayernligisten Deisenhofen gegen den Landesligisten aus Murnau kann sich ebenfalls keine der beiden Parteien durchsetzen. Die Gäste führten eine knappe halbe Stunde, ehe Jonas Schrimpf den Ausgleich bescherte.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
6
1

Der TSV 1865 Dachau war in Torlaune! Mit einem 6:1 verabschiedete Dachau seine Gäste aus Moosinning. Berkant Barin traf direkt dreifach für die Gastgeber.

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
1
2
Abpfiff

Palzing setzt sich gegen den Landesligisten aus Forstinning mit 2:1 durch! Dominic Schermbach und Florian Pinkert waren die Torschützen des Bezirksligisten. Leo Gabelunke schoss in der 71. Spielminute den Anschlusstreffer.

Gestern, 18:00 Uhr
SV Kay
SV KaySV Kay
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
11
Abpfiff

Was für ein Torfestival der Löwen! Beim SV Kay setzt sich die Mannschaft um Alper Kayabunar mit 11:0 durch. Besonders auffallend war Loris Husic, der mit seinem Hattrick glänzte.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten II
0
2
Abpfiff

Der TSV Zorneding erzielte in seinem zweiten Testspiel keinen Treffer und musste sich gegen Heimstetten II mit 0:2 geschlagen geben.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
4
1

Eine Halbzeit in Unterzahl und trotzdem 4:1-Sieg! Der TSV Ober- Unterhaunstadt fegte seinen Ex-Bezirksliga-Kollegen aus Gerolfing in Unterzahl vom Platz.

Gestern, 18:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SV Seekirchen U17
SV Seekirchen U17SV Seekirchen U17
9
3
Abpfiff

Mit 9:3 demontierte der SV Wacker Burghausen die U17 des SV Seekirchen. Dabei waren es zunächst die Gäste, welche in der 1. Minute in Führung gingen und in der 16. auf 2:0 erhöhten.

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
2
0

Die U19 der SpVgg Unterhaching war beim FC Passau zu Gast. Für die Haching Youngsters gab es nichts zu holen - Passau gewinnt die Partie mit 2:0.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SpVgg Kaufbeuren
SpVgg KaufbeurenKaufbeuren
1
1
Abpfiff

Keinen Sieger gab es in der Partie Raisting gegen Kaufbeuren. Die beiden Bezirksligisten trennen sich mit einem 1:1.

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
2
0
Abpfiff

Lange dauerte es bis in dieser Partie die ersten Treffer fielen. Lukas Paunert erlöste die Zuschauer in der 82. Spielminute und traf kurz vor Abpfiff erneut (90.).