Erzielte im Hinspiel eines der drei Dachauer Tore: Mittelfeldspieler Leon Pfeiffer. – Foto: Ohl

Dachau 65 will „im November weiterhin ungeschlagen bleiben"

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 empfängt den SV Manching und will an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen.

Am 21. Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest empfängt der TSV Dachau 1865 den SV Manching. Gespielt wird am Samstag ab 13 Uhr im Sportpark-Ost auf Kunstrasen. Mit gehörigem Rückenwind kann die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf in dieses Heimspiel gehen. Nach dem absolut verdienten 2:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen und einer seit Wochen ziemlich stabilen Leistung dürfte auch gegen Manching etwas drin sein.

Es zeigt sich immer mehr, dass Doll die Mannschaft in einem langen Prozess auf Kurs gebracht hat. Mit dem Sieg in Pfaffenhofen ist das Polster auf den ersten Relegationsplatz auf immerhin sechs Punkte angewachsen. Die Gäste rangieren nach anfänglichen großen Problemen in der Liga mit 28 Punkten auf Platz zehn. Aus den ersten fünf Spielen holten die Manchinger nur zwei Punkte. Aber analog zu Doll ist es auch SV-Trainer Cüneyt Köz gelungen, ein konkurrenzfähiges Team zu formen. Der jüngste Beweis war ein 3:3 gegen den Tabellenzweiten VfB Durach.