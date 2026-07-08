Dachau 65 verliert – Forstinning fegt über KSC hinweg – 1860 im Rausch

Heißer Kampf im Test: Pullach bezwang den TSV 65 Dachau mit 2:1. – Foto: Jenni Maul

1860 Rosenheim lässt die Muskeln spielen, Forstinning fegt über Kirchheim hinweg – die Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung und schuften für die neue Saison. FuPa gibt einen Überblick über die gestrigen Testspiele mit oberbayerischer Beteiligung.

Neu-Landesligist Planegg-Krailling setzte sich mit 2:0 gegen den Bezirksligisten aus Palzing durch. Die Treffer erzielten Gasteiger (28. Minute) und Coulibaly (80. Minute).

Sieben Tore fielen in der Partie des SV Walpertskirchen und dem SV Untermenzing. Nach zwischenzeitlichem 2:2, zogen die Gäste aus der Bezirksliga Süd davon und gewannen schlussendlich mit 5:2.

In der Partie zwischen Forstinning und dem Kirchheimer SC dominierte der VfB überraschend klar und gewann mit 5:0. Aleksandar Aco Novakovic eröffnete in der 18. Minute und erhöhte kurz darauf auf 2:0 (33. Minute). Nach der Halbzeit verwandelte Dzemo Sefidanoski einen Elfmeter zum 3:0 (50. Minute). Ein unglückliches Eigentor von Kerim Özdemir sorgte für das 4:0 (55. Minute). Den Schlusspunkt setzte Luca Mancusi in der 88. Minute.

Im Test zwischen dem FC Gerolfing und dem FC Ehekirchen (Bezirksliga Schwaben Nord) im Hörgeräte-Langer-Stadion setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch. Christian Träsch eröffnete bereits in der 13. Minute mit einem verwandelten Elfmeter die Partie. In der Schlussminute erhöhte Lukas Achhammer auf 2:0 für den Bezirksligisten aus der oberbayerischen Nordgruppe.

Eine deutliche Angelegenheit wurde das Spiel zwischen dem FC Aschheim und dem FC Moosinning. Mit 5:1 setzte sich der frischgebackene Landesliga-Aufsteiger durch.

Auch dem TSV 1860 Rosenheim gelang ein deutlicher Auswärtserfolg. Beim SV Saaldorf siegte der Bayernligist mit 7:1. Kim Wolf eröffnete in der 5. Minute den Torreigen für Rosenheim. Nach einem Eigentor von Tshifhiwa Rambanduli in der 12. Minute glich Saaldorf aus. Doch die Gäste antworteten prompt: Ben Gashi traf in der 24. und 30. Minute, gefolgt von weiteren Toren von Kim Wolf und Maximilian Kriesch vor der Halbzeit. Valentin Simon und Florian Hierl erhöhten in der zweiten Hälfte auf 7:1.

In einem engen Testspiel setzte sich die U19 des SV Wacker Burghausen mit 1:0 gegen den TSV Kastl durch. Das entscheidende Tor fiel in der 22. Minute durch Alexandros Avramoglou.

Im Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Phönix München und dem FC Kosova München setzte sich der Gast klar mit 4:0 durch. Ervin Kurta eröffnete in der 50. Minute den Torreigen. Fünfzehn Minuten später erhöhte der FC Kosova durch ein weiteres Tor von Shqipdon Ademi auf 3:0. Kurta schnürte seinen Doppelpack in der 81. Minute und besiegelte den deutlichen Sieg.

Auch in Kammerberg jubelten die Gäste, Türkgücü München setzte sich mit 3:0 durch. Mohamad Awata knipste in der 49. Minute, Alexander Rojek erhöhte in der 72. Minute. Luan Redzepi setzte den Schlusspunkt in der 84. Minute.

Der SV Erlbach gewann sein Vorbereitungsspiel gegen Bezirksligist TSV Dorfen mit 4:2. Nachdem der Bayernligist nach 50 Minuten auf 4:0 gestellt und für klare Verhältnisse gesorgt hatte, durfen auch die Gäste zweimal jubeln.

Im Aicher Sportpark dominierte der SC Oberweikertshofen mit 3:0. Mitsakos und Schuch brachten den Favoriten früh auf die Siegerstraße, Bangura setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt.