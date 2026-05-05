Dachau 65 II kassiert 0:12-Abreibung: „Haben heute kein Hilfe bekommen“ Kreisliga München 1 von Moritz Stalter · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

Der TSV Dachau 65 II (hier im Spiel gegen Lohhof) kassierte eine deftige Abreibung. – Foto: Jenni Maul/FuPa

Die Zweite des TSV Dachau 1865 verliert beim SV Olympiadorf mit 0:12. Trainer Stangl beklagt fehlende Unterstützung und schwere Verletzungen.

Wochenende der Klatschen in der Fußball-Kreisliga München 1: Besonders schlimm erwischte es die Zweite des Landesligisten TSV Dachau 1865. Auch der SV Weichs und der SV Sulezmoos verloren deutlich. Ein Lebenzeichen kam unterdessen von Schlusslicht TSV Arnbach. SV Olympiadorf – TSV Dachau 1865 II 12:0: Manuel Stangl war nach der denkwürdigen Klatsche vollkommen konsterniert – mehr noch: Der Dachauer Trainer schimpfte wie ein Rohrspatz: „Wir haben heute keine Hilfe von der ersten Mannschaft bekommen, mussten von unserer Dritten auffüllen und bekamen gerade so eine Mannschaft zusammen.“ Von den elf Spielern der Startelf waren nur sechs aus dem Kreisliga-Stamm. Dazu verletzte sich in diesem Spiel auch noch der ehemalige Sportliche Leiter der Dachauer, Maximilian Mayer, schwer am Knie.

Die Treffer für das Olympiadorf-Team erzielten Matthew Atkinson (12.), Kristian Pretsi(27.), Lazaros Pilatsikas (38./58.), Ahmed Abdel Sattar (43./62.), Moritz Kastner (45.+3), Farid Tovi (56.), Mert Yildiz (65.), Benjamin Quattara (81./82.) und Philipp Kirner (84.). SV Lohhof – SV Weichs 6:0: Der Weichser Trainer Robert Böttcher war hochverärgert über den Verband und den SV Lohhof: „Es ist eine Frechheit, dass der Verband Spiele am 1. Mai zulässt, und dazu kommt noch, dass wir verlegen wollten, aber Lohhof ablehnte. Wir sind dem SV Lohhof auch schon mal diesbezüglich entgegengekommen.“

So fuhr Böttcher mit nur elf Spielern nach Lohhof, und die waren beileibe nicht alle fit. Dazu kam noch die gelb-rote Karte für Markus Hirtes in der 73. Minute, die Robert Böttcher so kommentierte: „Hier hätte der Schiedsrichter auch Fingerspitzengefühl zeigen können.“ Weichs versuchte zumindest, gut zu verteidigen, was in der ersten Halbzeit auch gelang. Das 2:0 für Lohhof durch Paolo D’Avanza (12.) und Luan da Costa Barros (27.) war noch im Rahmen. Im zweiten Abschnitt brachen dann die Dämme. Daniel Suck (60.), Tarik Babic (78.), Philipp Scheuerer (83.) und Luan da Costa Barros (89.) mit einem Foulelfmeter stellten auf 6:0. TSV Allach – TSV Arnbach 1:2: Allach erwischte den besseren Start und setzte Arnbach in der Anfangsphase unter Druck. Die Gäste hatten zunächst Probleme, ins Spiel zu finden, überstanden aber mehrere brenzlige Situationen mit etwas Glück. Die Führung für Allach fiel folgerichtig: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Arnbach im Strafraum zu unsortiert, Michael Scheurer traf aus kurzer Distanz 1:0 (12.).

Mit zunehmender Spielzeit arbeitete sich das Schlusslicht jedoch in die Partie. Arnbach wurde mutiger und belohnte sich nach einem sehenswerten Angriff über die linke Seite mit dem Ausgleich: Marc Reingruber vollendete zum 1:1 (20.). Nach dem Seitenwechsel hatte Allach zwar mehr Spielanteile, zwingende Chancen blieben aber auf beiden Seiten rar. Arnbach setzte immer wieder Nadelstiche und hielt das Spiel offen. Viel deutete bereits auf ein Remis hin, ehe die Gäste in der Nachspielzeit noch einmal zuschlugen: Nach einem langen Freistoß behauptete Arnbach den Ball im Strafraum, spielte den Angriff sauber zu Ende – und Christoph Vogl traf zum umjubelten 2:1 (90.+5). Trotz personeller Probleme stemmten sich die Gäste über die gesamte Spielzeit gegen die Überlegenheit Allachs und belohnten sich spät für einen leidenschaftlichen Auftritt. Das Team von Trainer Florian Mayr sendete ein Lebenszeichen im Abstiegskampf – das allerdings zu spät kommen könnte. VfR Garching II – TSVE Karlsfeld II 1:0: Die zweiten Mannschaften aus Karlsfeld und Garching neutralisierten sich über weite Strecken. Beide Teams agierten abwartend, ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen und vermieden das Risiko. Die Folge war ein ereignisarmes, zähes Duell. Torchancen und weitere Höhepunkte blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Beide Mannschaften fanden offensiv kaum Lösungen, klare Abschlüsse blieben selten. Die Entscheidung fiel nach knapp einer Stunde – und aus Sicht der Gäste äußerst unglücklich: Nach einem scharfen Ball in den Strafraum versuchte Franz Bayerl zu klären, beförderte den Ball dabei jedoch ins eigene Tor (59.). Karlsfeld versuchte in der Schlussphase, noch einmal zu reagieren und kam in den letzten Minuten zu zwei guten Möglichkeiten, konnte die Chancen aber nicht nutzen. So blieb es bei einer knappen Auswärtsniederlage – und bei einer verpassten Chance: Karlsfeld versäumte es, den Abstand auf Relegationszone zu vergrößern, und muss drei Spieltage vor Schluss weiter zittern. Am Wochenende steht ausärts in Feldmoching ein echtes Schlüsselspiel auf dem Plan. SV Sulzemoos – Türk Sport Garching 2:5: Sulzemoos erwischte einen vielversprechenden Start und ging früh in Führung: Nach einer Ecke legte Peter Heilig per Kopf quer, Fabian Oberosler traf per Volley sehenswert zum 1:0 (5.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten – nach einer Unachtsamkeit in der Defensive glich Thomas Schreiner nur eine Minute später aus.