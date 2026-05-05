Dachau 1865 zerlegt Bayernligist Pipinsried im Pokal mit 8:1

Der TSV Dachau 1865 ist ins Finale des Sparkassen-Pokals eingezogen. – Foto: Dieter Metzler

Ein Abend zum Vergessen für den FC Pipinsried. Die Elf von Trainer Roman Langer unterlag dem eine Liga niedrigeren TSV Dachau 1865 mit 1:8.

Wie so oft schreibt der Pokal seine eigenen Gesetze. Der TSV Dachau 1865 hat den FC Pipinsried im Halbfinale des Dachauer Sparkassen-Pokals überraschend mit 8:1 vom Platz gefegt. In heimischen Gefilden gelang John Haist in der 10. Spielminute die Führung. Auf diese konnte Pipinsried noch mit dem Ausgleich durch Dominik Naisser (30.) antworten, doch danach brachen die Pipinsrieder völlig auseinander.

Kosel (32.), Haist (43.) und Ivanovic (45.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein paar Minuten, doch dann machte Dachau 1865 munter weiter. Burkic (62.), Haist (66.), Barin (73.) und zum vierten Mal an diesem Tag Haist (79.) machten den 8:1-Sieg des TSV perfekt. Eine bittere Abreibung für den FC Pipinsried, die keineswegs mit ihrer B-Elf aufgelaufen waren.