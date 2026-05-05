Dachau 1865 zerlegt Bayernligist Pipinsried im Pokal mit 8:1

Ein Abend zum Vergessen für den FC Pipinsried. Die Elf von Trainer Roman Langer unterlag dem eine Liga niedrigeren TSV Dachau 1865 mit 1:8.
Wie so oft schreibt der Pokal seine eigenen Gesetze. Der TSV Dachau 1865 hat den FC Pipinsried im Halbfinale des Dachauer Sparkassen-Pokals überraschend mit 8:1 vom Platz gefegt. In heimischen Gefilden gelang John Haist in der 10. Spielminute die Führung. Auf diese konnte Pipinsried noch mit dem Ausgleich durch Dominik Naisser (30.) antworten, doch danach brachen die Pipinsrieder völlig auseinander.
Kosel (32.), Haist (43.) und Ivanovic (45.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein paar Minuten, doch dann machte Dachau 1865 munter weiter. Burkic (62.), Haist (66.), Barin (73.) und zum vierten Mal an diesem Tag Haist (79.) machten den 8:1-Sieg des TSV perfekt. Eine bittere Abreibung für den FC Pipinsried, die keineswegs mit ihrer B-Elf aufgelaufen waren.
Im Finale wartet auf den TSV 1865 Dachau dann der ASV Dachau, der vor rund einem Monat den TSV Eintracht Karlsfeld mit 2:1 besiegt hat.
TSV 1865 Dachau – FC Pipinsried 8:1
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (63. Kerim Özdemir), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (74. Alskandar Banipal), Leon Pfeiffer, Sven Kosel (74. Sebastian Mitterhuber), Sebastian Löser (63. Berkant Barin), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist (80. Stefan Vötter) - Trainer: Christian Doll
FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler (57. Mario Götzendörfer), Benjamin Krist (68. Thomas Wolf), Tobias Reithmeir, Alexander Lungwitz, Jonas Lindner, Dominik Neisser, Nico Karger (68. Nenad Petkovic), Benedikt Wiegert, Kubilay Celik (68. Florian Gebert), Jaroud Kanze - Trainer: Roman Langer
Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 John Haist (10.), 1:1 Dominik Neisser (30.), 2:1 Sven Kosel (32.), 3:1 John Haist (43.), 4:1 Ivan Ivanovic (45.), 5:1 Dino Burkic (62.), 6:1 John Haist (66.), 7:1 Berkant Barin (73.), 8:1 John Haist (79.)