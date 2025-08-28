Dachau 1865 will gegen den Lieblingsgegner nachlegen

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau will nach dem Sieg in Aystetten nachlegen, es geht gegen den FC Ehekirchen.

Endlich scheint der Knoten geplatzt zu sein beim Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865. Am achten Spieltag konnten die Dachauer mit dem 4:1 in Aystetten den ersten Saisonsieg einfahren – und das hochverdient. Dabei waren die Aystettener so etwas wie ein Angstgegner der Dachauer gewesen.

Nun gastiert am heutigen Freitag um 18 Uhr im Solarland-Bayern-Stadion an der Jahnstraße eher der Dachauer Lieblingsgegner: Es geht gegen den FC Ehekirchen.

In der vergangenen Saison gab es zwei Siege, mit 1:0 zuhause und ein 4:1 in Ehekirchen. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Ehekirchener landeten zuletzt daheim gegen den hoch eingeschätzten VfB Durach einen klaren 4:1-Sieg.

Die Gegner von heute Abend stehen im Moment bei jeweils sieben Punkten und einem fast identischen Torverhältnis von 11:16 (Dachau) und 11:18 (Ehekirchen) auf den Plätzen 13 und 14. Ehekirchen hat allerdings ein Spiel weniger. Einen richtigen Torjäger gibt es bei den Gästen nicht, die elf bislang erzielten Tore verteilen sich auf fünf Schützen.

Anders beim TSV Dachau: Hier spielt der momentane Torjäger Nummer eins der Landesliga Südwest, Rückkehrer John Haist hat bereits siebenmal getroffen. Auf ihn wird es auch heute ankommen, denn die Dachauer wollen den Auswärtssieg von Aystetten mit einem Heimsieg vergolden.

In der Liga geht es eng her: Den Tabellenneunten TSV Aindling (zehn Punkte) trennen von Schlusslicht SC Oberweikertshofen nur vier Punkte. Da ist aktuell nicht viel Spielraum für Niederlagen.

Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann ist vor diesem enorm wichtigen Heimspiel positiv gestimmt: „Nach dem richtigen Brustlöser und dem ersten Sieg wollen wir jetzt an die gezeigte Leistung anknüpfen und gegen Ehekirchen daheim nachlegen. Auch sie kommen in einer ähnlichen Situation zu uns und hatten ebenfalls ihren Befreiungsschlag am Wochenende gegen Durach.“

Es werde auch diesmal wieder darauf ankommen, kompakt und geschlossen zu agieren und in den Zweikämpfen die nötige Härte und Entschlossenheit zu zeigen. Hoffmann: „Die Jungs haben definitiv Blut geleckt.“

Fehlen wird diesmal Cheftrainer Christian Doll, der privat verhindert ist, vertreten wird er von Philipp Englich. Wieder im Kader ist nach seiner Verletzungspause Ivan Ivanovic, dafür fehlt Ruban Milla Nava aus privaten Gründen