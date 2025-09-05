Dachau 1865 will den dritten Sieg in Folge

Premiere für die Fußballer des TSV 1865 Dachau in der Landesliga Südwest: Am Sonntag um 15 Uhr treffen die Dachauer zum ersten Mal auf den TSV Hollenbach.

Hollenbach stieg aus der Bezirksliga Schwaben Nord in die Landesliga auf – als Meister mit sagenhaften 62 Punkten. Zu Buche standen in der vergangenen Saison 18 Siege und nur vier Niederlagen. Im Moment steht der Aufsteiger mit sieben Punkten auf Platz 16 der ㈠Tabelle.

Die Dachauer haben bislang zehn Punkte auf dem Konto, in der Tabelle bedeutet dies Platz zehn. Und das in einer Liga, in der es eng hergeht. Schlusslicht Manching hat nur vier Punkte weniger als die Dachauer.

Die Formkurve des TSV 1865 zeigte zuletzt steil nach oben. Es gab glatte Siege gegen Ehekirchen und in Aystetten, und das mit neun erzielten Toren. Die Defensive stand sehr stabil, ließ nur einen Gegentreffer zu.

„Zuletzt gegen Ehekirchen haben wir eine wirklich starke Leistung abgeliefert“, sagt 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann. Es sei aber auch Zeit geworden, dass sich etwas tut „nach den zwei sehr schwachen Spielen gegen Oberweikertshofen und Rain“.

Hollenbach bezeichnet Hoffmann als „hungrigen Aufsteiger, der schon bewiesen hat, dass er in der Landesliga mitspielen kann“. Bei Heimspielen herrsche in Hollenbach stets eine tolle Atmosphäre. Ziel sei es natürlich, weiter zu punkten und bestenfalls eine Serie zu starten.

Trainer Christian Doll war gegen Ehekirchen nicht dabei. Auch er stellt sich ein auf ein „hitziges Spiel. Da müssen wir Ruhe bewahren und den Fokus auf unser Spiel und die eigenen Stärken legen. Wenn wir fokussiert bleiben, kompakt verteidigen und alle ans Limit gehen, werden wir auch das Spiel in Hollenbach erfolgreich gestalten können.“

Wieder im Kader sind Ruben Milla Nava und Dino Burkic.