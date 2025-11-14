Dachau 1865 wieder in der Außenseiterrolle gegen Topklub

Nach der guten Leistung im Heimspiel gegen Sonthofen, bei dem am Ende nur das Ergebnis (1:1) nicht so recht passte, treten die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 an diesem Samstag beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen an. Gespielt wird um 14 Uhr im Städtischen Stadion Pfaffenhofen.

Auf den Auftritt der Dachauer darf man einmal mehr gespannt sein. Denn eines wiederholte sich bereits mehrfach in dieser Saison: Auf ein gutes Spiel folgt eine Enttäuschung. Zwei Beispiele: Die Dachauer besiegten den FC Kempten glatt mit 4:0, danach setzte es eine herbe 0:2-Niederlage beim Aufsteiger FC Stätzling. Und der Topleistung beim torlosen Remis gegen den souveränen Tabellenführer Schwabmünchen folgte ein 1:3 beim Abstiegskandidaten Memmingen II.

Zuletzt holten die Dachauer zwei 1:1-Unentschieden gegen Illertissen II und Sonthofen. Nach wie vor liegt der TSV 1865 auf dem 12. Tabellenplatz, 19 Punkte stehen auf der Habenseite. Der Abstand zum Relegationsplatz – aktuell der FC Kempten – beträgt drei Punkte. Somit gilt auch für das schwere Auswärtsspiel in Pfaffenhofen: Verlieren verboten.

In Pfaffenhofen ist Ludwig Dittrich Trainer. Er wirkte auch schon in Karlsfeld. Sein FSV steht mit 35 Punkten auf Platz drei der Tabelle. Der Tabellenzweite Durach ist mit 41 Punkten allerdings schon ein Stück entfernt. Ganz oben in der Tabelle thront Schwabmünchen mit 51 Punkten.

Sonthofen-Spiel macht zuversichtlich

1865-Trainer Christian Doll war mit der Leistung gegen Illertissen und Sonthofen sehr zufrieden: „Das waren wirklich gute Auftritte, auch wenn es am Ende nicht für einen Sieg gereicht hat. Jetzt gilt es, die Energie in das nächste Spiel mitzunehmen.“ In den letzten Wochen vor der Winterpause wolle die Mannschaft weiter Gas geben. „Pfaffenhofen ist ein richtig starker Gegner, aber wir haben gut und intensiv trainiert und sind bestens vorbe㈠reitet.“

Das Vorrundenspiel in Dachau ging 1:1 auf, am Ende eher glücklich für die Dachauer. Glücklich deshalb, weil der zunächst überlegene Gast aus Pfaffenhofen nach dem Führungstor durch Michael Senger sein Engagement komplett einstellte und somit Dachaus Toptorjäger John Haist in der 73. Minute noch das 1:1 gelang.