Dachau 1865 unterliegt beim Spitzenreiter - Bekaj trifft erneut Fußball Bayernliga

Es war mehr drin für die Dachauer. In der ersten Halbzeit verteidigten die Spieler von Trainer Alex Weiser diszipliniert und geschickt. Zumindest ein Punkt schien möglich. Aber am Ende setzte sich die Klasse des Spitzenreiters aus dem Passauer Ortsteil durch. Fazit aus Dachauer Sicht: Die Punkte zum Ligaerhalt müssen woanders geholt werden.

Mit einem Minikader waren die Dachauer nach Schalding gereist, denn mit Kapitän Mario Maric sowie Oliver Wargalla, Martin Schön und Orkun Tugbay fielen vier Stammkräfte kurzfristig wegen Krankheit aus. So nahm neben drei Feldspielern nur noch Ersatztorwart Maximilian Mayer auf der Auswechselbank Platz. Überraschend saß dort auch Neuzugang Sebastiano Nappo, der Marcel Jurakovic den Vortritt lassen musste. Der kam damit zu seinem ersten Einsatz von Beginn an, musste jedoch nach 26. Minuten verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam mit Christos Trifinopoulos ein Youngster ins Spiel.

Trainer Alex Weiser sprach von einer „ärgerlichen Niederlage“, nicht nur wegen der starken Defensivleistung – der TSV Dachau hatte früh selbst die Großchance zur Führung. Schon in der 3. Minute setzte sich Marcel Kosuch über links durch und knallte den Ball aus zwölf Metern an den rechten Pfosten.

Schalding war optisch überlegen, doch Dachau stand gut und lauerte auf Konter. Mit zunehmender Dauer spielte der Gast frech mit. Eine gute Freistoßchance bot sich in der 35. Minute. Nach einem Foul an Niclas Groß setzte Marcel Kosuch den Freistoß aus 17 Metern knapp neben den linken Pfosten. Die Gastgeber hatten erst in der 45. Minute ihre einzig nennenswerte Chance. Patrick Rott verfehlte mit seinem Schuss aus 18 Metern das Ziel jedoch deutlich

Die zweite Hälfte begann für die so clever agierenden Dachauer mit einem Rückschlag: Schaldings Top-Torjäger Markus Gallmaier erzielte seinen 13. Saisontreffer. Nach einer Flanke von Fabian Schnabel hielt Gallmaier in der 47. Minute den Kopf hin, der Ball flog über 1865-Keeper Marco Jakob hinweg ins Tor. Das 2:0 dann in der 59. Minute durch Jonas Rossdorfer, der den Ball aus 18 Metern halblinks volley nahm – ein sehenswertes Tor. Patrick Drofa erzielte in der 68. Minute das 3:0 – die Messe für die Weiser-Elf war gelesen. Den verdienten 3:1 Ehrentreffer in der 88. Minute für Dachau erzielte Mohamed Bekaj, er traf damit im vierten Spiel hintereinander.