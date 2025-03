Dachau 1865: "Selbst Schuld" am verpatzten Punktspielauftakt

Damit wird die Tabellensituation für die Elf von Trainer Gökhan San brisanter, die Relegationszone ist nur noch fünf Punkte entfernt. Aktuell liegen die Dachauer auf Platz 13, der Tabellen-14. Aystetten müsste – Stand jetzt– in die Abstiegsrelegation.

Nach einer teilweise zerfahrenen ersten Halbzeit auf schlechten Bodenverhältnissen gingen beide Teams leistungsgerecht mit einem 0:0 in die Pause. Die Gastgeber hatten in den ersten 15 Minuten Vorteile im Spiel und auch einen Lattenschuss zu verzeichnen. Danach kamen die Dachauer besser ins Spiel, führten beherztere Zweikämpfe.

Neuzugang Lorenz Knöferl musste sein Punktspiel-Debüt im 65-Dress verschieben, er fiel kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Dazu fehlte auch noch Leon Pfeiffer, auch der Motor der Dachauer Defensive war kurzfristig erkrankt. Sein Fehlen war am Ende nicht zu kompensieren.

Einmal Gelb-Rot und eine knallrote Karte

Zudem nahm Trainer Gökhan San einige Umstellungen vor. So rutschte Sebastian Löser auf die Zehn, Kerim Özdemir von rechts hinten nach rechts vorne und Dragan Radojevoc in der Viererkette auf die Rechtsaußenposition. Es wurde besser, doch zusammenhängende Spielzüge gab es weiterhin selten zu sehen. Bis auf eine gute Chance für Mhammed Sanawar kam wenig heraus (35.).

Die zweite Halbzeit verlief für die Dachauer überaus negativ. Erst erzielte Memmingens Noah Hackenschmidt in der 59. Minute das 1:0, die Dachauer konnten eine Situation im Strafraum nicht klären, Hackenschmidt traf locker aus zehn Metern. Kurz darauf kassierte Dachaus Kapitän Nikolaus Grotz innerhalb von einer Minute (65./66.) nach zweifachem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Und in der Nachspielzeit sah Dragan Radojevic (90.+1) die Rote Karte, nachdem er bei einem Memminger Konter die Notbremse gezogen hatte.

Die beste Torchance für Dachau hatte Dragan Radojevic unmittelbar nach dem Memminger Führungstor. Nach einer Ecke sprang ihm der Ball vor die Füße, der überraschte Radojevic scheiterte aus kurzer Distanz. Auch Kevin Kozica hatte in der 80. Spielminute nach einem tollen Querpass von Luca Friederich den Ausgleich auf dem Fuß, vergab jedoch.

Die Mannschaft sei sehr nervös gewesen, was sich ausgewirkt habe, sagte Dachaus Trainer Gökhan San nach dem Schlusspfiff. „Unsere beste Phase war in Unterzahl, in der wir einige Chancen hatten, aber die Durchschlagskraft und die Entschlossenheit fehlten einfach. Wir waren zu kompliziert im Ballbesitz und brachten die Gastgeber durch eigene Schnitzer zu gefährlichen Aktionen.“