Dachau 1865 schon in der Zitterzone – Niederlage gegen SCO

Schon nach dem sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest ist die Lage beim TSV Dachau 1865 kritisch. Es gab bisher keinen Sieg, sondern nur vier Unentschieden und zwei Niederlagen – die letzte am Samstag im eigenen Stadion mit 0:3 gegen den SC Oberweikertshofen.

Trotz der 0:3-Heimklatsche, im Spiel gegen Oberweikertshofen konnte man der Mannschaft keinen Vorwurf in puncto Einstellung, Willen und Bereitschaft machen, hier stimmt es zu 100 Prozent. Doch es fehlt offenbar an Qualität im Kader.

Damit befinden sich die Dachauer schon wieder da, wo sie nicht hinwollten: als Tabellen-15. in der Abstiegs- und der Relegationszone.

Zum Beispiel in der Offensive. In diesem Spiel hatten die Gäste aus Oberweikertshofen vier gute Torchancen und erzielten drei Treffer. Den Dachauern eröffneten sich mindestens sechs gute Möglichkeiten – null Tore. Das Spiel des TSV 1865 ist zu leicht ausrechenbar. So genügte es dem Gast, sich gut in der Defensive zu stellen und mit einem schnellen Stürmer die Entscheidung zu suchen. So einfach ist es im Moment, den TSV 1865 zu schlagen.

Das Fazit von Dachaus Trainer Christian Doll fiel ernüchternd aus: „Fußball ist einfach. Wenn du die paar Chancen, die du hast, nicht nutzt und dann hinten einfache Dinge den Gegnern gibst, verlierst du.“ Diese Niederlage tue weh, „aber wir müssen daran arbeiten, konsequenter zu verteidigen und vorne einfach effizienter zu werden“.

Probleme in der Defensive, Probleme vorne im Angriff

Dabei begannen die Dachauer durchaus schwungvoll. Antonios Masmanidis und John Haist hatten erste Gelegenheiten. Die Gäste, bei denen unter anderem ehemaligen Bayernligaspieler aus Rain und Landsberg im Kader stehen, stellten sich aber in der Folgezeit gut auf die Dachauer Spielanlage ein und fuhren gefährliche Konter. Einer davon brachte in der 25. Minute das 0:1, als die Dachauer Defensive den Ball nicht entscheidend klären kann und Bryan Stubhan das Geschenk dankend annimmt und flach ins Eck schiebt.

Auch beim 0:2 in der 45. Minute war das Abwehrverhalten der kompletten Dachauer Mannschaft schwach. Der Torschütze Moritz Leibelt konnte sich den Ball ohne Druck und mit viel Zeit zurechtlegen und mit einem wunderschönen Schlenzer aus 16 Metern ins linke Eck vollenden.

Davor hatte der sonst treffsicherste Dachauer Stürmer John Haist zwei Topchancen ausgelassen, erst nach einer Ecke von rechts durch Lorenz Knöferl per Kopfball, dann nach einem SCO-Ballverlust, als er Keeper Elias Reinert ausspielen konnte, aber das leere Tor verfehlte.

Der K.O. dann in der 54. Minute. Bryan Stubhan schloss einen Konter mühelos zum 0:3 aus Dachauer Sicht ab. Die besten Chancen für Dachau hatten dann noch John Haist (47./70.) und Sebastian Mitterhuber (67.) – ein Treffer gelang nicht.

Bereits am morgigen Dienstag um 18.15 Uhr sind die Dachauer beim Bayernligaabsteiger TSV Rain/Lech zu Gast.