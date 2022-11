Dachau 1865 schlägt Garching - Tor des Monats inklusive Bayernliga Süd

Verlieren verboten! Das galt für die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 im Spiel gegen Garching. Dachau gewann 2:1, verschaffte sich Luft im Abstiegskampf und feierte den Schützen eines Traumtors.

Dachau – Es ist das Orakel von der Jahnstraße, nicht von Dephi: Marcel Richter, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Dachau 1865, forderte von der Bayernligamannschaft unmissverständlich einen einen Sieg und sagte ein wenig ansehnliches, aber sehr kampfbetontes Spiel voraus. Und so kam es: Der TSV 1865 schlug den VfR Garching am Samstag zuhause 2:1.

Mit diesem eminent wichtigen Heimsieg hat Dachau 1865 sieben Punkte zwischen sich und Garching gelegt. Damit ist der am Saisonende vielleicht wichtige Platz 14 zunächst gefestigt und der Sprung auf die Plätze, die zum direkten Ligaverbleib reichen, in Reichweite.

Dieser Abstiegskracher war nichts für schwache Nerven. Am Ende stand ein verdienter Dachauer Sieg. Die Mannschaft von Trainer Alexander Weiser legte einen unbändigen Kampfgeist und große Mentalität an den Tag.

Höhepunkt des Nachmittags: Der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Marcel Kosuch in der 62. Minute. Der Dachauer Angreifer ließ bei seinem 80-Meter-Solo (!) acht Garchinger stehen und schloss das Kunststück gekonnt mit einem Flachschuss ins Eck ab. Dieser Treffer wäre etwas für die Sportschau-Rubrik „Tor des Monats“ und könnte beim Wettbewerb „Bayern-Treffer des BFV in die Verlosung kommen.

Bis dahin sah es allerdings nicht danach aus, dass Dachau dieses Spiel gewinnen könnte. Es war ein von beiden Teams mit Haken und Ösen geführtes Kampfspiel ohne große Kombinationen, die auf dem ehrwürdigen Rasen an der Jahnstraße auch gar nicht möglich waren. Dazu kam Schiedsrichter Fabian Büchner, der keine Linie in dieses Kampfspiel brachte und sich den Unmut auf beiden Seiten zuzog.

Die erst Halbzeit war geprägt von vielen Nickligkeiten und hart geführten Zweikämpfen. Torchancen waren Mangelware. Dachau hatte ein halbe, wenn man das so nennen will, durch Marcel Kosuch in der 7. Minute. Die einzige Chance der Gäste führte prompt zum 0:1 in der 37. Minute. Yazid Tambo, stau8bte nach einem Schuss von Marc Perkuhn aus fünf Metern ab.

Kein neues Bild dann in der zweiten Halbzeit. Garching verwaltete das Ergebnis und wollte mit Kontern einzweites Tor erzielen. Den Dachauern fiel erstmal nach vorne nicht viel ein – bis zum Wahnsinnstor. Marcel Kosuch schnappte sich am eigenen Sechzehner den Ball und hob an zu einem Traumsolo. Mitunter war Kosuch mit Ball schneller als viele Garchinger ohne.

Mit diesem Tor war Das der Knoten gelöst, Dachau wurde immer stärker. In der 75. Minute dann das verdiente 2:1 durch einen von von Orkun Tugbay sicher verwandelten Foulelfmeter. Garchings Nikolaos Salassidis hatte Sebastian Brey von hinten umgesäbelt.

„Jetzt haben wir etwas Abstand nach unten“, sagte ein erleichterter Trainer Alexander Weiser. „Es war wie erwartet kein schönes Fußballspiel, und mit der einzigen Torchance des Gegners liegen wir zur Halbzeit auch noch zurück. Dass zieht sich durch die Saison, wie roter Faden.“ Es sei ein „Sieg der Mentalität und Einstellung“ gewesen. Weiser: „Die Jungs haben gefightet, wollten unbedingt gewinnen und wurden belohnt.“