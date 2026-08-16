Dachau 1865 nimmt mit sechs Volltreffern Revanche

Traf schon nach einer halben Stunde zum 3:0: Lorenz Knöferl (Nummer 7). – Foto: hab

Revanche geglückt: Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat dem FC Memmingen II beim 6:0-Heimsieg nicht den Hauch einer Chance gelassen.

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 ging gegen den Tabellenzweiten FC Memmingen II nicht als Favorit ins Spiel, trat aber wie einer auf. Die Mannschaft von Trainer Christian Doll gewann am Samstag mit 6:0 und beendete damit ihre Serie von fünf Spielen ohne Sieg gegen die Memminger Regionalliga-Reserve. Entscheidend dafür war, dass der Matchplan nahezu perfekt aufging.

Doll wollte der technisch versierten und schnellen FCM-Zweiten Erfahrung und Körperlichkeit entgegensetzen. „Wir müssen erwachsen auftreten“, forderte der Trainer. Was dann folgte, übertraf seine Erwartungen. Bereits in der 4. Minute setzte John Haist den Ball zunächst an die Latte, ehe Georgios Dafermos den Abpraller trocken ins Eck beförderte. Kurz darauf machte Haist nach einer präzisen Flanke von Anthony Manuba mit dem 2:0 (9.) den frühen Doppelschlag perfekt.

Für Haist war es schon der fünfte Treffer im sechsten Saisonspiel. So viele Treffer hatte auch Memmingens Noah Hill auf dem Konto. Am Samstag blieb das 20-jährige Sturmtalent der Gäste aber ohne gefährliche Aktionen, denn die Dachauer agierten konzentriert. Sie ruhten sich nicht auf der Zwei-Tore-Führung aus – im Gegenteil: „Wir sind immer aufs nächste Tor gegangen“, sagte Trainer Doll. Seine Spieler setzten die Gäste bereits im Spielaufbau unter Druck – und vorne blieb der TSV zielstrebig. So auch in der 31. Minute, als Lorenz Knöferl nach einer sehenswerten Kombination mit Albin Zekiri auf 3:0 erhöhte.

Mit breiter Brust geht es jetzt zum Spitzenreiter

Nach dem Seitenwechsel hielten die Dachauer an ihrem Plan fest. Memmingen fand an diesem Tag kein Mittel gegen die aufmerksame und konsequente TSV-Defensive. Die Dachauer schraubten das Ergebnis nach und nach in die Höhe: Zunächst staubte der eingewechselte Sven Kosel mit Beginn der Schlussviertelstunde nach einer Standardsituation zum 4:0 ab (76.), ehe Dino Burkic sein Tempo ausspielte und auf 5:0 stellte (86.). In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Manuba nach einem Doppelpass mit Lorenz Drescher das halbe Dutzend voll.

Dank des dritten Erfolgs in Serie überholten die Dachauer den bisherigen Tabellenzweiten Memmingen. Mit dem 6:0-Erfolg haben sie sich außerdem eindrucksvoll für die 3:6-Niederlage im vergangenen Duell revanchiert.

Doll lobte im Anschluss die „überragende Geschlossenheit“ seiner Mannschaft an diesem Tag. Ihre starke Form wollen die Dachauer auch am kommenden Freitag zeigen: Dann steht das Spitzenspiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Stätzling auf dem Programm.