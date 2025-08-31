Dachau 1865 nimmt Ehekirchen auseinander: "Haben uns heute belohnt"

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind in Top-Form: Der FC Ehekirchen hatte beim 5:0-Sieg der Dachauer keine Chance.

Der TSV-1865-Express läuft auf Hochtouren: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am Samstag in Heimspiel gegen den FC Ehekirchen glatt mit 5:0 gewonnen. Damit vergoldeten sie gewissermaßen ihren 4:1-Auswärtssieg von Aystetten.

Die Gäste hatten in 90. Minuten keine einzige Torchance. Sie konnten einem schon leidtun, so krass wurden sie teilweise ausgespielt.

Trainer Christian Doll fehlte verhindert. So wurde die Mannschaft vom spielenden Co-Trainer Sebastian „Charly“ Mitterhuber und Co-Trainer Philipp Englich an der Seitenlinie betreut. Die Dachauer spielten wie aus einem Guss. Das einzige Manko war, wenn überhaupt, dass ein deutlich höherer Sieg verpasst wurde.

Ausschlaggebend für die beiden deutlichen Erfolge ist sicherlich, dass die Dachauer jetzt in einem lupenreinen 4-4-2-System spielen. Nikolaus Grotz rückte von der Zehn auf die linke Seite der Viererkette und bot dort eine bärenstarke Leistung. Die Formkurve der Dachauer insgesamt zeigt steil nach oben.

Co-Trainer Mitterhuber war nach dem ersten Heimsieg der Saison bester Dinge: „Wir wollten Ehekirchen unter Druck setzen, das haben wir auch geschafft. Wir haben uns heute belohnt.“

Bestens klappte das Wechselspiel zwischen kurzen und langen Bällen, damit kam Ehekirchen nicht zurecht. Zudem gehörten die zweiten Bälle häufig den Dachauern. Mitterhuber: „Insgesamt großes Lob natürlich an der Mannschaft, so wollen wir jetzt weitermachen.“

Es dauert allerdings über eine halbe Stunde bis zum erlösenden 1:0. Torjäger John Haist traf nach einem Schuss von Sebastian Löser (36.). In den Minuten davor hatten Haist sowie Lorenz Knöferl und Berkant Barin hundertprozentige Chancen vergeben.

Das 2:0 fiel aber bereits in der 39. Minute. Torschütze war der starke Sebastian Löser, der nach einem schönen Spielzug aus zehn Metern traf.

Nach dem Seitenwechsel ging es wunschgemäß weiter für die Dachauer: Kerim Özdemir versenkte den Ball zum 3:0 (49.). Bei seinem eigentlich als Flanke gedachten Schuss verschätzte sich Ehekirchens Torwart Korbinian Neumaier komplett. Das 4:0 in der 55. Minute durch Leon Pfeiffer beseitigte die letzten Zweifel. Der Mittelfeldspieler konnte sich den Ball acht Meter vor dem Tor zurechtlegen und flach abschließen.

Dem folgte das 5:0 in der 68. Minute durch John Haist, der eine Maßflanke von Kerim Özdemir locker mit dem Kopf zu seinem zweiten Treffer verwertete. Mit nun neun Treffern verteidigte Haist seinen ersten Platz in der ligaweiten Torjägerliste.