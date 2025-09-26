Dachau 1865 muss endlich die Trendwende schaffen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 wollen nach zuletzt drei bitteren Niederlagen die Trendwende schaffen, jetzt geht‘s nach Niedersonthofen.

Die zweite Reise innerhalb einer Woche führt die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 wieder ins Allgäu. Eine Woche nach der 1:3-Niederlage in Durach sind die Dachauer zu Gast SSV Niedersonthofen antreten. Gespielt wird an diesem Samstag.

Anspannung herrscht im Dachauer Lager. Kann die Mannschaft im 165 Kilometer entfernten Niedersonthofen den Turnaround schaffen? In Durach setzte es zuletzt die dritte Niederlage in Folge, die Dachauer sind in der Tabelle abgerutscht auf Platz 16. Damit liegen sie nur noch einen Platz über der Direktabstiegszone.

Zwischen Gastgeber SSV Niedersonthofen, der als Meister der Bezirksliga Schwaben Süd als Meister aufgestiegen ist, und dem TSV 1865 gab es bisher noch keine Begegnung. Niedersonthofen kam gut in die Saison, aktuell liegt der Neuling mit 16 Punkten auf dem achten Rang, kassierte aber beim SV Manching zuletzt eine 0:3-Niederlage.

Die Dachauer haben jetzt, nach zwölf absolvierten Spielen, zehn Punkte auf dem Konto. In der Saison 2024/25 waren es nach dem zwölften Spieltag bereits 17 Punkte. Niedersonthofen hat schon fünf Siege eingefahren, Dachau deren nur zwei.

„Niedersonthofen konnte die letzten Spiele nicht mehr so erfolgreich gestalten“, hat Dachaus Trainer Christian Doll festgestellt. „Wir müssen aber auf uns schauen, versuchen eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen, aggressiv und im kollektiv als Mannschaft zu verteidigen.“ Um die nötige Trendwende einzuleiten, müsse die Mannschaft „fokussiert und entschlossen auftreten“.

Wieder mit im Kader sind Ivan Ivanovic und Kapitän Nikolaus Grotz, ebenso der zuvor gesperrte Leon Pfeiffer. Alle drei wurden zuletzt schmerzlich vermisst. Fehlen wird hingegen Berkant Barin aus privaten Gründen.