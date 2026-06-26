Dachau 1865 mit großen Ambitionen – Torjäger Haist verlängert

Ein weiteres Jahr bei Dachau 1865 dabei: John Haist (links) und Nikolaus Grotz. – Foto: Robert Ohl

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat sein Ziel für die kommende Saison bekannt gegeben: Die Dachauer wollen in der Spitze mitspielen.

In der Rückrunde der vergangenen Saison sei deutlich geworden, wozu die Mannschaft imstande sei, „wenn jeder Spieler an sein Leistungslimit kommt und wir mit Disziplin und der entsprechenden Arbeitsmoral unsere Aufgaben angehen“.

Nach der Saison 2023/24 mussten die Fußballer des TSV Dachau 1865 aus der Bayernliga absteigen. Die beiden folgenden Landesligarunden schlossen die Dachauer auf Rang zwölf und Rang sieben ab. In der kommenden Saison darf es ein bisserl mehr sein, wie Abteilungsleiter Jonas Hoffmann mitteilt: „Ziel fürs nächste Jahr ist es ganz klar, oben anzugreifen!“

Wichtig sei ein guter Start in die Saison. Hoffmann: „Wir müssen von Anfang an punkten, damit wir nicht später unseren Ziele hinterherlaufen müssen.“ Genau das ist dem TSV 1865 in der vergangenen Saison passiert. Es gab Phasen, da mussten die Dachauer bangen Blicks auf die Abstiegszone schauen. In der zweiten Saisonhälfte war der TSV 1865 dann beständig eine der besten Rückrundenmannschaften.

Entsprechend fällt das Lob Hoffmanns für Trainer Christian Doll und Co-Trainer Sebastian Mitterhuber aus: „ Wir schätzen die Arbeit des Trainerteams, das eine Einheit geformt und die Leistungsfähigkeit der Mannschaft stetig gesteigert hat, sehr. Wir freuen uns, dass Christian und Sebastian ihre Arbeit fortsetzen werden.“

Cipolla kommt von Landesliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen

Auch mit der Transferphase ist Hoffmann zufrieden. In erster Linie sei es darum gegangen, den Kader mit den Leistungsträgern zusammenzuhalten. Toptransfer ist Paolo Cipolla. Der 29-Jährige spielte in Pipinsried Regionalliga. Zuletzt war der Offensivspieler beim Bayernliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen aktiv.

Von der U19 des SV Waldeck-Obermenzing stößt Emilio Corrao zum TSV 1865, auch er ist ein Offensivspieler. Corrao kickte beim SV Waldeck in der U19-Bayernliga und versucht nun, den Übergang vom Jugendfußball zum Herrenfußball zu schaffen.

Nikolaus Grotz und John Haist sind zwei Leistungsträger, die gehalten werden konnten. Kapitän Grotz und Stürmer Haist haben vor ein paar Tagen um ein Jahr verlängert. Kerim Özdemir (Kirchheimer SC), Emilio D’Avanzo (SC Oberweikertshofen), Stefan Vötter (Hilgertshausen), Leonardo Kristic (TSV Eintracht Karlsfeld) und Banipal Alskandar (Ziel unbekannt) haben den Verein verlassen.

Haist war in der vergangenen Saison mit 25 Volltreffern zweitbester Torschütze der Landesliga Südwest. Nur Laurin Völlmerk vom TSV Aindling war ein Tor besser. Jetzt probiert es Völlmerk in der Regionalliga, er geht zum Traditionsverein Stuttgarter Kickers.

Gestern bestritt der TSV 1865 ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing (Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest), das für Samstag vorgesehene Testspiel beim SV Pullach hat der Bayerische Fußballverband aufgrund der Hitzewelle abgesagt.