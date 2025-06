Dachau 1865 II übersteht Gündinger Schlussspurt Relegation zur Kreisliga

Das Relegations-Rückspiel beim Kreisklassen-Zweiten Günding ging 2:3 verloren, aber wegen des 3:1-Hinspielsiegs bleibt der TSV Dachau II in der Kreisliga.

Zehn Minuten ließ Schiedsrichter Korbinian Badmann nachspielen. Fünf Minuten davon waren rum, da traf Benedikt Rabl zum 3:2. Ein Tor fehlte dem SV Günding da noch im Relegations-Rückspiel gegen den TSV Dachau 1865 II, um die 1:3-Hinspielniederlage wettzumachen. Eine letzte Chance bot sich, doch der Schuss von Benedikt Kronschnabl wurde geblockt – ärgerlicherweise von einem Mitspieler.

Damit war klar: Der in diesem Spiel unterlegene TSV 1865 II bleibt der Kreisliga erhalten, der siegreiche SV Günding hat den Aufstieg verpasst.

„Die Jungs haben alles reingehauen, ich bin stolz auf das Team“, sagte der Gündinger Trainer Stephan Liebl nach der langen und mitunter sehr hitzigen Partie am Pfingstsonntagabend. „Am Schluss hat uns auch ein bisschen das Spielglück gefehlt.“

Liebl aber betonte ebenso, dass die Dachauer den Gündinger Schlussspurt „gut wegverteidigt haben“. Christian Doll, Teamsprecher der Dachauer, widersprach natürlich nicht. „Und das war keine leichte Aufgabe für unser junges Team.“

Doll teilte die beiden Spiele in vier Viertel auf. Fazit: Schon im ersten Viertel waren die Weichen gestellt worden. Im Hinspiel nämlich führten die Dachauer zur Pause 3:0. Das sei letztendlich entscheidend gewesen, so Doll, „denn die anderen drei Viertel waren doch sehr ausgeglichen“.

In der torlosen ersten Halbzeit am Sonntag taten sich die Gündinger noch recht schwer, aber mit Wiederbeginn wurde es besser. Benedikt Rabl köpfte den Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum 1:0 ins Tor (58.) – verdiente Führung. Der Ausgleich allerdings war doppelt bitter, denn der von Georgios Dafermos aus ultraweiter Entfernung abgefeuerte Ball flog im hohen Bogen ins Tor – weil SV-Keeper Kemmerer von der tief stehenden Sonne geblendet war (71.).

Liebl setzte auf volle Offensive, brachte mit Popovic und Schick zwei weitere Stürmer. Letzterer traf in der 89. Minute zur neuerlichen Führung. Günding machte auf – und wurde nach allen Regeln der Fußballkunst ausgekontert. Eiskalt schloss Mick Dorfmeier den schnellen Angriff zum 2:2 ab. Es war der Auftakt zu einer wilden Nachspielzeit.

1865 spielt 20 Minuten lang in Unterzahl

Die Dachauer waren da schon in Unterzahl. In der 80. Minute hatte Schiri Badmann Dafermos vom Platz gestellt. Wegen Nachtretens. Doll aber war der Meinung, dass ich der Sünder nur etwas zu ungestüm befreit habe, nachdem er sich mit seinem Gegenspieler verhakt hatte. Dachau brachte das Spiel in Unterzahl über die Zeit.