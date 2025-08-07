Dachau 1865 hofft auf den ersten Saisonsieg

Noch warten die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 auf den ersten Saisonsieg. Gegen Aindling am Freitag soll es klappen.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind noch nicht so richtig aus den Startblöcken gekommen. Denn nach vier Spielen haben sie erst drei Pünktchen auf dem Konto – durch drei Unentschieden. Heute haben sie die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Um 19 Uhr empfangen sie im Solarland-Bayern Stadion den TSV Aindling.

Mit sieben Punkten liegt Aindling auf Tabellenrang sieben und damit ein gutes Stück vor Dachau. Aktuell findet sich die Mannschaft von Trainer Christian Doll auf Platz 15.

Der TSV 1865 hätte durchaus schon zwei Siege auf dem Konto haben können. Dass es nicht klappte, liegt an der mitunter recht sorglosen Defensive, was Abteilungsleiter Jonas Hoffmann nach dem Spiel in Manching (3:3) deutlich ansprach. Die Kritik galt nicht nur der Abwehr, sondern der gesamten Mannschaft.

Nur gut, dass man vorne zuverlässig trifft – vor allem in Person von Top-Stürmer John Haist. Der Engländer liegt mit schon fünf Saisontoren an der Spitze der Torjägerliste in der Landesliga Südwest, gemeinsam mit Maik Uhde vom TSV Schwabmünchen und Laurin Völlmerk vom heutigen Gegner Aindling.

Völlmerk lief schon in der Bayernliga für den FC Gundelfingen auf und sorgte dort für Furore. Dann wollte der Stürmer zum Regionalligisten Schwaben Augsburg wechseln, was aber Gundelfingen verhinderte. So landete Völlmerk in der A-Klasse beim SG Adelsried – und erzielte dort in einer Spielzeit 31 Tore!

In der vergangenen Saison gab es zuhause auf Kunstrasen im Sportpark-Ost einen 2:0-Sieg gegen Aindling. Das Rückspiel auf Rasen im schönen Stadion von Aindling endete mit einer deutlichen 0:4-Klatsche. Vor allem körperlich wurde der Dachauer Mannschaft damals der Schneid abgekauft.

„Nach dem erneuten Unentschieden wollen wir endlich den ersten Sieg in der Saison feiern“, sagt TSV-Trainer Christian Doll. „Mit Aindling wartet aber keine einfache Aufgabe auf uns. Wir werden kompakt und geschlossen verteidigen müssen und versuchen, die Fehler abzustellen. Die Trainingswoche war sehr gut, und die Jungs sind optimal vorbereitet.“