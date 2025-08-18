Dachau 1865 gerät in Zugzwang

Zurück im Kader: Berkant Barin ist für Trainer Christian Doll wieder eine Option. – Foto: Ohl

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Nächste Aufgabe: das schwere Gastspiel beim TSV Rain.

Tabellenplatz 15 nach dem sechsten Spieltag: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 halten sich schon so früh in der Saison dort auf, wo sie nun nicht hinwollten: in der Relegations- und Abstiegszone. Vier Unentschieden und zwei Niederlagen stehen in der bisherigen Bilanz, die Mannschaft von Trainer Christian Doll wartet demnach noch auf den ersten Saisonsieg. Heute Abend gibt es die nächste Gelegenheit, endlich drei Punkte einzufahren. Aber die Aufgabe hat es in sich. Die Dachauer sind zu Gast beim TSV Rain/Lech – und schön langsam in Zugzwang.

Rain stieg in der vergangenen Saison aus der Bayernliga ab – und schickt sich an, möglichst umgehend wieder zurückzukehren. Die Mannschaft von Trainer Kevin Hailer ㈠gewann zuletzt beim FC ㈠Kempten 2:1 und liegt in der Tabelle der Landesliga Südwest aktuell auf Rang vier. „Die haben die Veränderungen im Kader nach ihrem Abstieg gut verkraftet“, weiß Jonas Hoffmann, Fußball-Abteilungsleiter beim TSV 1865. Die Offensive der Rainer versetzt noch keinen Gegner in Sorge, bei gerade mal sieben Toren – so viele hat auch der TSV Dachau 1865 bisher erzielt. Beeindruckend jedoch die Defensive. Drei Gegentore in sechs Spielen bedeuten Bestwert, gleichauf mit Tabellenführer Schwabmünchen und dem FSV Pfaffenhofen.