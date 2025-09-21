Dachau 1865 geht auch in Durach leer aus

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 konnten auch bei ihrem Gastspiel in Durach nicht punkten, sie unterlagen 1:3.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben ihr Punktspiel am Samstag beim Tabellendritten VfB Durach 1:3 verloren. Für die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf war es die dritte Niederlage in Folge. Die Dachauer rutschten damit in der Tabelle der Landesliga Südwest ab auf Platz...

Die Lage ist prekär nach zwölf Spieltagen – und sie stellt sich anders da, als es sich die Verantwortlichen gewünscht oder gedacht haben. War die vergangene Saison schon glücklich verlaufen mit dem Klassenerhalt ohne Relegationsteilnahme, so scheint in diesem Jahr die Aussage „schlimmer geht immer“ zu greifen.

Vereinschef Wolfgang Moll war vor Ort. „In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht belohnt, wenigstens ein Unentschieden zu halten. In der zweiten Halbzeit haben wir zu früh und ohne die erforderliche Übersicht attackiert.“ Die Folge sei gewesen, dass die Mannschaft ins offene Messer lief.

Moll stärkt Trainer Doll den Rücken: „Wir werden Ruhe bewahren, aber die Situation genaustens beobachten, aber wenn es notwendig wird, werden wir handeln, aber wir haben noch volles Vertrauen in das Trainerteam.“

Die Gastgeber spielten in der ersten Halbzeit absolut dominant und hatten viele Torabschlüsse zu verzeichnen. Es schien, als wollten sie die Dachauer von Beginn an überrollen. Dies gelang nicht, da die Abwehr der Dachauer zunächst gut stand. Von der Doll-Elf gab es nur sporadisch Angriffe zu verzeichnen.

In der 14. Minute bot sich so die Chance auf die Führung. Doch Lorenz Knöferl, dem zuvor schon ein Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt worden war, traf per Kopf nur den Pfosten.

Das 1:0 in der 28. Minute für die Gastgeber war verdient. Eine schöne Kombination schloss Jannis Pfäffle locker ab, dem Tor ging ein Aufbaufehler im Dachauer Mittelfeld voraus.

Die Dachauer wollten es zum Anfang der zweiten Halbzeit besser machen, Sebastian Löser hatte in der 49. Minute bei einem Freistoß eine Chance. Ansonsten kam nicht viel. Mit dem 2:0 von Nikolas Leibbrandt zogen die Duracher ihren Gästen vorzeitig den Stecker. Leibbrandt nahm den Ball gekonnt an, umspielte Dachaus Keeper Marco Jakob und schloss ohne Mühe ab. Das 3:0 folgte in der 61. Minute. Tim Seefried ging einem schon verlorenen Ball nach und traf.

Erwähnenswert noch der Platzverweis für den Dachauer Seven Kosel, der sich unmittelbar nach seiner Einwechslung ein grobes Foulspiel leistete (83.), und der Ehrentreffer durch Antonios Masmanidis in der 90. Minute das 3:1 mit einem sehenswerten Abschluss.

„Wenn du so viele individuelle Fehler machst wie wir, kannst Du kein Spiel gewinnen“, klagte Trainer Christian Doll. Nächste Woche in Niedersonthofen wolle man es besser machen.