Dachau 1865 fegt den SV Manching weg

Mit einem 5:0-Sieg gegen den SV Manching bestätigten die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau ihre starke Form.

Diese Vorstellung war Extraklasse: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den SV Manching 5:0 und untermauerten damit ihre aktuell ausgezeichnete Verfassung. Die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf holte aus den vergangenen vier Spielen acht Punkte und bleibt im November ungeschlagen.

Noch wichtiger: Mit nun 25 Punkten auf dem Konto ist der Abstand zum ersten Relegationsplatz auf neun Punkte angewachsen. In der Tabelle kletterten die Dachauer auf Platz elf.

Manching ist als Zehnter Tabellennachbar. Aber die Gäste hatten am Samstag auf dem Kunstrasenplatz an der Alten Römerstraße nicht den Hauch einer Chance. Die Dachauer waren in allen Belangen haushoch überlegen: spielerisch, technisch , kämpferisch und läuferisch – eine Galavorstellung.

Aus einer sehr starken Mannschaft stachen Antonios Masmanidis, Dino Burkic und Berkant Barin heraus. Alle drei trafen am Samstag.

Trainer Christian Doll war nach dem Schlusspfiff schlichtweg begeistert: „Das war ein Superspiel, wir sind kompakt gestanden gegen die offensivstarken Gäste, wir haben es sehr gut wegverteidigt und nur wenig bis gar nichts zugelassen.“ Selbst nach dem 3:0 habe die Mannschaft „weitergemacht, attackiert, Zweikämpfe ge㈠wonnen“.

Das 1:0 fiel schon in der 5. Minute, Dino Burkic, traf nach einer Ecke von Nikolaus Grotz per Kopf – allerdings unter gütiger Mithilfe des Manchinger Torhüters Thomas Obermeier, der zuerst die Ecke verursacht hatte und dann bei Burkic‘ Kopfball danebengriff.

Dachau legte vor allem spielerisch nach und machte Druck. Die Gäste waren im ersten Abschnitt nur zweimal in der Nähe des Dachauer Tores, ohne jedoch eine nennenswerte Chance zu haben.

Der TSV 1865 erhöhte in der 33. Minute – fast eine Doublette des 1:0: Ecke von Nikolaus Grotz, der bärenstarke Berkant Barin steigt am höchsten und köpft sicher ein.

Damit wurden die Seiten gewechselt. Manch Zuschauer unkte in der Halbzeitpause schon, dass Manching ja zuletzt gegen Durach auch einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte. Doch Antonios Masmanidis beendete schon in der 47. Minute nach einem Pass von Berkant Barin alle Zweifel mit einem kernigen 16-Meter-Schuss zum 3:0. Masmanidis bestätigte seinen Startelfeinsatz durch eine starke Leistung.

Dino Burkic schnürte in der 57. Spielminute mit einem eleganten Schlenzer aus 16 Metern einen Doppelpack. Am Ende traf auch noch Dachaus Tormaschine John Haist. Der einwechselte Lorenz Knöferl hatte sich über links durchgesetzt und flach in den Strafraum gepasst. Haist besorgte aus kurzer Distanz den Endstand.